Капитан сборной Казахстана разгромил призёра чемпионата Европы и завоевал медаль ЧМ-2025

Капитан сборной Казахстана по боксу Айбек Оралбай выступил в четвертьфинальном поединке чемпионата мира-2025, проходящего в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

В весовой категории свыше 90 килограммов он встретился с хорватом Лукой Пратлячичем. Поединок, рассчитанный на три раунда по три минуты, начался с разгрома в первом отрезке - 5:0 в пользу Оралбая. Вторая трёхминутка с идентичным счётом осталась за казахстанцем.

В третьем раунде Айбек также не оставил шансов сопернику и вышел в полуфинал, гарантировав себе как минимум бронзовую медаль, тогда как хорват покинул турнир.

Айбек Оралбай - двукратный чемпион Азии по боксу (2022, 2024).

Лука Пратлячич - бронзовый призёр чемпионата Европы-2024.

Итоги четвертьфинальных боёв Казахстана на ЧМ-2025 от 10 сентября:

Победили и вышли в полуфинал:

Виктория Графеева — над Ситорой Турдибековой (Узбекистан)

Елдана Талипова — над Селин Даниэль (Новая Зеландия)

Махмуд Сабырхан — над Руи Ямагучи (Япония)

Торехан Сабырхан — над Маканом Траоре (Франция)

Алуа Балкибекова — над И-Сюань Гуо (Китайский Тайбэй)

Аида Абикеева — над Бусеназ Сюрменели (Турция)

Поражения потерпели:

Нурбек Оралбай — от Жавохира Умматалиева (Узбекистан)

Сагындык Тогамбай — от Турабека Хабибуллаева (Узбекистан)

Бибарыс Жексен — от Абдумалика Халокова (Узбекистан)

Карина Ибрагимова — от Юлии Шереметы (Польша)

Гульсая Ержан — от Есеты Флинт (Австралия)

Ертуган Зейнуллинов — от Асадхуже Муйдинхужаева (Узбекистан)