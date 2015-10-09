"Если бы это был Казахстан". В Узбекистане назвали позором решение IBA по финалу ЧМ

Узбекистанский блогер Абдурахмон Фозилов прокомментировал решение Международной ассоциации бокса (IBA) по скандальном эпизоду, произошедшему в финале чемпионата мира-2025 в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

Речь идёт о поединке в весовой категории до 60 килограммов, в котором россиянин Всеволод Шумков укусил за ухо узбекского боксёра Абдумалика Халокова. Сам бой завершился победой Шумкова раздельным решением судей.

Рассмотрев инцидент, IBA приняла решение оставить результат боя без изменения. Таким образом, золотая медаль осталась у российского боксёра.

"Господин Умар Назарович (глава IBA), я вас очень сильно уважал. Я считал вас добрым человеком, честным, щедрым и самым справедливым спортивным деятелем. Я считал, что вы очень много сделали для спорта — особенно для бокса, но, к сожалению, глубоко ошибался. Ваша подручная организация IBA не зря была исключена из Олимпийских игр. Они вынесли вердикт в пользу Шумкова, когда он сам вместе с генеральным секретарём на пресс-конференции сказал, что немножко прикусил. Уже без разницы: укусил, прикусил, закусил — всё, потому что "немножко беременных" не бывает.

Ждите сюрпризов в мировой прессе, господин Кремлёв. Насколько я вас считал справедливым, настолько вы упали вниз — не только в моих глазах, но и во взгляде всей Азии, всего мира. Для вас это деньги, ваши российские интересы. Если бы это был другой спортсмен — с другой планеты, с другой страны, простите, или Казахстан, Узбекистан, — в тот же момент вы бы отобрали медаль, это безоговорочно. Потому что в прошлом году вы показали справедливость — отобрали медаль у Хавасбека и отдали казахскому парню. Никто ничего не говорил, можно сказать, что он ещё не успел на подиум подняться. А так — ваш атлет везде ходит с поясом: "Я выиграл, я выиграл". Немножко прикусил, улыбнулся — это не победа. Это позор вам, позор IBA, знайте это, — заявил Фозилов в соцсетях.