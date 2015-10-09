Стал известен космический заработок Жанибека Алимханулы

Раскрыты финансовые показатели одного из сильнейших боксёров Казахстана — двукратного чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и WBO Жанибека Алимханулы (17-0, 12 KO), передают Vesti.kz.

Доходы чемпиона

По данным SurpriseSports, за время своей профессиональной карьеры 32-летний уроженец Жыланды заработал около 1,5 миллиона долларов (около 771 миллиона тенге). Этот показатель сопоставим с доходами других действующих чемпионов дивизиона.

Так, обладатель пояса WBC доминиканец Карлос Адамес (24-1-1, 18 KO) имеет примерно такие же карьерные заработки, британский средневес Хамза Шираз (22-0-1, 18 КО) заработал около 1,2 миллиона долларов, а самым состоятельным среди чемпионов (WBA) считается кубинец Эрисланди Лара (31-3-3, 19 КО) — его доходы оцениваются в 2 миллиона долларов.

Статистика без поражений

На профессиональном ринге Алимханулы провёл 17 боёв, одержав победы во всех поединках. В 11 случаях казахстанец завершал встречи досрочно, подтверждая статус одного из самых опасных нокаутёров среднего веса.

Сорванный объединительный бой

7 декабря Жанибек должен был провести объединительный поединок против Эрисланди Лары за титулы WBO, IBF и WBA. Однако бой был отменён после того, как в допинг-пробе казахстанца было обнаружено запрещённое вещество — мельдоний.

В итоге Лара вышел на ринг против венесуэльца Йохана Гонсалеса (36–5, 34 КО) и победил его единогласным решением судей. По информации источника, в несостоявшемся объединительном бою Алимханулы мог заработать от 350 до 500 тысяч долларов в качестве чемпиона по версиям WBO и IBF.

Алимханулы узнал хорошие новости после допингового скандала

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!