Кункабаев решил вернуться на профи-ринг и упомянул Джалолова

Казахстанский супертяж Камшыбек Кункабаев допустил возобновление карьеры в профессиональном боксе и рассказал, чем занимается после Олимпиады в Париже, передают Vesti.kz.

Пауза после Олимпиады

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 Камшыбек Кункабаев в интервью "1Бол" объяснил, почему в последний год почти не появлялся в информационном поле. По словам боксёра, после Игр-2024 в Париже он сознательно сделал паузу и решил уделить больше времени семье.

"После Олимпиады в Париже я действительно решил уступить дорогу младшим. Когда ты в большом спорте, у тебя практически не остаётся времени на семью: месяцами и годами находишься на сборах и соревнованиях, не видишь детей. Поэтому сейчас я посвятил это время семье, выполняю отцовские обязанности. И, честно говоря, это тоже прекрасно. Каждый день отвожу и забираю детей из школы".

Возвращение в профи

При этом Кункабаев дал понять, что окончательно со спортом не прощался и рассматривает вариант продолжения карьеры на профессиональном ринге.

"В целом у меня есть намерение продолжить карьеру в профессиональном боксе. Были предложения из Англии и США, мы их сейчас обсуждаем. Как вы сами понимаете, с возрастом крупные организации уже не проявляют особого интереса, но, несмотря на это, мы ведём переговоры с компаниями, которые стабильно работают в этом направлении. Как всё сложится — покажет время".

Параллельно спортсмен задумывается и о передаче опыта молодому поколению.

"С другой стороны, есть и планы передать накопленный опыт нашим младшим ребятам, принести пользу стране. Если даст Бог, в 2026 году будут хорошие новости".

О соперничестве с Джалоловым

Отдельно Камшыбек высказался о профессиональной карьере своего давнего оппонента — узбекистанца Баходира Джалолова.

"Честно говоря, мне и самому многие так говорят и пишут: "У тебя особое место, тебе ещё есть что сказать". С Баходиром мы много лет встречались в ринге — то он выигрывал, то я. Конечно, каждый спортсмен мечтает завершить карьеру яркой победой. Я не скрываю, что и у меня есть такая мечта. Человек ведь ненасытен: хочешь стать чемпионом, потом — двукратным, затем — трёхкратным. Но на всё это влияют разные факторы".

Достижения и статистика

Напомним, Камшыбек Кункабаев не выступал после Олимпиады-2024 в Париже. В любительском боксе он является двукратным вице-чемпионом мира (2017, 2019) и четырёхкратным вице-чемпионом Азии (2017, 2019, 2021, 2022).

На профессиональном ринге казахстанец провёл пять поединков, одержав пять побед, четыре из которых — нокаутом.

"Заберут титулы". Менеджер Алимханулы выступил с заявлением по допинговому делу

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!