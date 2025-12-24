Сорвавшийся соперник Рахмонова выбрал лучшего бойца года UFC

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад подвёл итоги 2025 года, назвав главных героев сезона в лучшей лиге мира. Свой рейтинг американо-палестинский боец представил на личном YouTube-канале, передают Vesti.kz.

Итоги года по версии Белала Мухаммада

Мухаммад выделил сразу несколько ключевых номинаций:

Нокаутом года он назвал победу Диего Лопеса над бразильцем Жаном Силвой на турнире UFC Fight Night 259.

Молодой звездой UFC стал Фарес Зиам.

Сабмишеном года Белал признал победу Юссефа Залала, который 4 октября 2025 года одолел Джоша Эмметта болевым приёмом "рычаг локтя".

А звание бойца года Мухаммад отдал грузину Мерабу Двалишвили.

Примечательно, что в своём списке экс-чемпион не включил россиянина Ислама Махачева, который занимает первую строчку рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий (P4P).

Последний бой Мухаммада

Свой последний на данный момент поединок Белал Мухаммад провёл на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар), где уступил ирландцу Иэну Гарри единогласным решением судей по итогам трёх раундов.

История с Шавкатом Рахмоновым

Отметим, что именно Мухаммад должен был стать соперником непобеждённого казахстанца Шавката Рахмонова в титульном бою ещё в декабре 2024 года на турнире UFC 310. Однако тогда американец неожиданно снялся с поединка из-за травмы.

В результате Рахмонов принял судьбоносное решение — выйти на бой против Иана Гарри (17–1), который заменил Белала. Встреча утратила чемпионский статус, но казахстанец всё же согласился на пятираундовый поединок и одержал победу единогласным решением судей.

После этого руководство UFC во главе с Дэйной Уайтом пообещало, что Шавкат в любом случае получит бой против Мухаммада. Позднее этот поединок действительно был предложен и планировался на турнире UFC 315 в Канаде в мае текущего года, однако уже сам Рахмонов столкнулся с проблемами со здоровьем и был вынужден отказаться.

Рахмонову предложили два боя в UFC: один из соперников идёт с 19-0

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!