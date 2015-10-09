Казахстан установил рекорд и обошёл Узбекистан в медальном зачёте ЧМ

Сборная Казахстана установила исторический рекорд по количеству медалей на чемпионатах мира по летним олимпийским видам спорта в 2025 году, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

Рекорд независимого Казахстана

По итогам сезона казахстанские спортсмены завоевали 32 медали на чемпионатах мира — 14 золотых, 5 серебряных и 13 бронзовых. Это лучший результат за весь период независимости страны. Предыдущее достижение было зафиксировано в 2023 году, когда в активе сборной было 22 награды.

Таким образом, прирост составил +10 медалей, а количество золотых наград увеличилось сразу в два раза.

Фото: Министерства туризма и спорта РК

В каких видах спорта добыты медали

Награды были завоёваны в восьми летних олимпийских дисциплинах:

стрельба из лука и пулевая стрельба, фехтование, бокс, дзюдо, греко-римская и вольная борьба, таеквондо.

Особо отмечены успехи представителей бокса, дзюдо, борьбы, фехтования, стрельбы из лука и таеквондо. В числе спортсменов, показавших высокие результаты, — Абиба Абужакынова, Айдос Султангали, Алуа Балкибекова, Махмуд и Торехан Сабырханы, а также мужская команда по шпаге и женская сборная по стрельбе из лука.

Позиции в Азии: Казахстан — четвёртый

По итогам чемпионатов мира 2025 года Казахстан занял четвёртое место в медальном зачёте среди стран Азии, завоевав 14 золотых медалей на 11 мировых первенствах.

Лидером континента стал Китай (42 золота, 120 медалей), далее следуют Япония и Южная Корея. Казахстан обошёл ближайших конкурентов, включая Узбекистан, прежде всего по числу золотых наград — ключевому показателю в итоговом рейтинге.

Фото: Министерства туризма и спорта РК

