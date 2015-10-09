Бетербиев не дождался Бивола и бросил вызов "ученику" Головкина с 31-0

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев и действующий обладатель титула WBC американец Дэвид Бенавидес выразили взаимную готовность провести очный поединок, передают Vesti.kz.

Вызов после затянувшегося ожидания

На фоне неопределённости с третьим боем против Дмитрия Бивола российский боксёр обозначил новый приоритет.

"Я хочу подраться с Бенавидесом", — заявил Бетербиев.

Ответ последовал практически сразу.

"Я тоже хочу с тобой подраться, мой друг", — написал Бенавидес в комментариях в социальных сетях.

Связь с Головкиным

Дэвид Бенавидес (31-0, 25 KO) в юные годы был спарринг-партнёром легендарного Геннадия GGG Головкина (42-2, 37 КО). Первые совместные тренировки они провели, когда Бенавидесу было всего 15 лет, и этот этап сыграл важную роль в становлении его агрессивного и силового стиля.

Бетербиев и Бенавидес: карьеры на разных этапах

Артуру Бетербиеву (22-1, 20 КО) 40 лет. Он выступает на профессиональном ринге с 2013 года и прошёл путь от первого чемпионского пояса в 2017-м до статуса абсолютного чемпиона мира в 2024 году. В феврале нынешнего года россиянин потерпел первое поражение в карьере, уступив большинством голосов судей Дмитрию Биволу.

Бенавидесу 29 лет. Он дебютировал в профи также в 2013 году, дважды становился чемпионом мира во втором среднем весе, а с 2024 года успешно выступает в полутяжёлом дивизионе. Американец владеет титулом WBC и сохраняет идеальный рекорд — 31 победа без поражений.

Трилогия под вопросом — новый топ-бой на горизонте

После обмена победами между Бетербиевым и Биволом болельщики ожидали объявления трилогии, однако она до сих пор не подтверждена. На этом фоне потенциальный бой с Бенавидесом выглядит логичной и крайне интригующей альтернативой — противостояние опыта, силы и молодости, а также символическая дуэль с боксёром, прошедшим школу Геннадия Головкина.

