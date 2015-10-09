Стали известны подробности следующего боя топ-боксёра из Узбекистана

Узбекский боксёр Исраил Мадримов (10-2-1, 7 KO) готов к возвращению на ринг после серии травм и двух поражений подряд, передают Vesti.kz со ссылкой на The Ring.

Его первым соперником станет доминиканец Луис Давид Салазар (20-1, 7 KO), с которым он встретится 24 января в Лас-Вегасе в 10-раундовом поединке в лимите полусреднего веса.

Возвращение после травм и поражений

Мадримов, бывший чемпион в первом среднем весе, перенёс операции на левом колене и левом плече после поражения единогласным решением судей от американца Верджила Ортиса в феврале 2025-го. Ранее он потерял титул WBA в том же весе в поединке с другим представителем США Теренсом Кроуфордом в августе 2024-го. Мадримов завоевал пояс в марте прошлого года, нокаутировав в пятом раунде россиянина Магомеда Курбанова.

Соперник: Луис Давид Салазар

Салазар, 32-летний боксёр из Доминиканской Республики, провёл всего один бой за пределами страны — и четыре года назад потерпел поражение нокаутом в восьмом раунде от американца Кевина Джонсона.

Отметим, что на любительском уровне Мадримов становился чемпионом Азии (2017) и Азиатских игр (2018).

