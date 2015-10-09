В сборной Казахстана по боксу выбрали главный турнир на 2026 год

Главный тренер женской сборной Казахстана по боксу Елдос Сайдалин рассказал об основных целях команды на 2026-й год, сообщают Vesti.kz.

По его словам, грядущие Азиатские игры станут главным стартом для его подопечных.

"Азиатские игры, которые состоятся в сентябре следующего года, являются главным стартом в сезоне. Все турниры и учебно-тренировочные сборы, в которых мы будем участвовать в течение 2026 года, рассматриваются как этапы подготовки к этим комплексным соревнованиям", - приводит слова специалиста пресс-служба Федерации.

Сайдалин добавил, что первый УТС уже стартовал:

"В декабре у нас проходит 21-дневный учебно-тренировочный сбор в Туркестанской области. Основная работа направлена на общую физическую подготовку и повышение силовых качеств спортсменов. В январе планируется проведение учебно-тренировочного сбора в Алматинской области. Далее мы примем участие в нескольких турнирах в Европе".

Напомним, в 2025 году женская сборная Казахстана успешно выступила на двух чемпионатах мира, прошедших под эгидой IBA и World Boxing.

С ЧМ от IBA подопечные Сайдалина привезли 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую награды.

На первом ЧМ от World Boxing казахстанки выиграли - 3 золота, 1 серебро и 2 бронзы.

Чемпионками мира стали Алуа Балкибекова, Аида Абикеева, Назым Кызайбай и Наталья Богданова. Причем Балкибекова и Абикеева выиграли оба чемпионата мира.

Назым Кызайбай "исключили" из сборной Казахстана по боксу: известна причина

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!