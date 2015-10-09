В сборной Казахстана по боксу выбрали главный турнир на 2026 год

Главный тренер женской сборной Казахстана по боксу Елдос Сайдалин рассказал об основных целях команды на 2026-й год, сообщают Vesti.kz.
По его словам, грядущие Азиатские игры станут главным стартом для его подопечных.
"Азиатские игры, которые состоятся в сентябре следующего года, являются главным стартом в сезоне. Все турниры и учебно-тренировочные сборы, в которых мы будем участвовать в течение 2026 года, рассматриваются как этапы подготовки к этим комплексным соревнованиям", - приводит слова специалиста пресс-служба Федерации.
Сайдалин добавил, что первый УТС уже стартовал:
"В декабре у нас проходит 21-дневный учебно-тренировочный сбор в Туркестанской области. Основная работа направлена на общую физическую подготовку и повышение силовых качеств спортсменов.
В январе планируется проведение учебно-тренировочного сбора в Алматинской области. Далее мы примем участие в нескольких турнирах в Европе".
Напомним, в 2025 году женская сборная Казахстана успешно выступила на двух чемпионатах мира, прошедших под эгидой IBA и World Boxing.
- С ЧМ от IBA подопечные Сайдалина привезли 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую награды.
- На первом ЧМ от World Boxing казахстанки выиграли - 3 золота, 1 серебро и 2 бронзы.
Чемпионками мира стали Алуа Балкибекова, Аида Абикеева, Назым Кызайбай и Наталья Богданова. Причем Балкибекова и Абикеева выиграли оба чемпионата мира.
