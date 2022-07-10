"Я не выбирала, где родиться". Рыбакина - о попытках политизировать ее победу на "Уимблдоне"

Чемпионка Уимблдона-2022 казахстанская теннисистка Елена Рыбакина ответила на предположение журналистов, что Россия может политизировать ее победу на турнире "Большого шлема", сообщает "Чемпионат".

"Как я уже говорила в предыдущих интервью, я играю за Казахстан очень давно. Я представляла эту страну на крупнейших турнирах, на Олимпийских играх, что было моей мечтой.

Я не знаю, как это преподнесут. Имею в виду, всегда будут какие-то новости, но я ничего с этим поделать не могу. Со своей стороны только могу сказать, что представляю Казахстан. Я не выбирала, где родиться. Люди верили в меня. Казахстан так меня поддержал. Даже сегодня было столько слов поддержки. Я видела флаги", — сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.

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Напомним, Рыбакиной 23 года, она впервые в карьере играла в финале турнира "Большого шлема". В финале казахстанская теннисистка обыграла вторую ракетку мира Онс Жабер из Туниса. Полный матч можно посмотреть здесь. Казахстанка на пресс-конференции не смогла сдержать слез.

Елена является уроженкой Москвы, до 2018 года теннисистка представляла Россию. В июне 2018 года Рыбакина сменила спортивное гражданство на казахстанское. Президент федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов рассказал, что Рыбакина хотела завершить карьеру в 18 лет: "Да, был такой период на теннисном пути Елены в возрасте 18 лет. Но мы сразу разглядели ее талант и очень рады, что смогли поддержать в нужную минуту, когда она, действительно, стояла на грани ухода из большого спорта".

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