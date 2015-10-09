WTA сделала объявление по Елене Рыбакиной

Пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA) опубликовала пост, посвящённый уникальному достижению казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в 2025 году, сообщают Vesti.kz.

WTA отметила, что Рыбакина стала первой с 2016 года теннисисткой, которая преодолела отметку в 500 эйсов (мощная и точная подача, не позволяющая сопернику отразить мяч) за год.

"Королева Эйсов. Елена Рыбакина сделала более 500 эйсов в 2025 году. Первая теннисистка WTA, которая сделала более 500 эйсов за год с 2016 года ", – говорится в посте WTA.

В сезоне-2025 Рыбакина выиграла три титула: это турнир WTA 500 в Страсбурге (Франция), турнир Ningbo Open в Нинбо (Китай) и Итоговый турнир WTA в Эр-Рияде, она победила Арину Соболенко (1-й номер WTA) и Игру Швентек (2-я в WTA).

Ранее Рыбакина рассказала про рекордный гонорар и завершение карьеры.

Также WTA номинировала Рыбакину на звание "Игрок года"

Елена Рыбакина сотворила историю и вошла в Книгу рекордов Гиннесса