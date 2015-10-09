Рыбакина рассказала всё: от рекордного гонорара до завершения карьеры

Пятая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина одержала первую в истории страны победу на Итоговом турнире WTA и заработала самый большой гонорар в истории женского тенниса. В интервью Tengrinews.kz Елена поделилась эмоциями об итогах сезона и рассказала о своих жизненных целях.

Елена Рыбакина – о еде и любимой музыке

После успешного сезона, в котором казахстанка успела выиграть три титула, она проводит время в Дубае. В беседе с нашим корреспондентом Елена призналась, что особое удовольствие ей доставляет то, что наконец-то можно вкусно поесть.

– Можете рассказать, чем Вы себя порадовали после такого удивительного сезона и очень мощного финала? Какой-то сделали сами себе подарок, съездили куда-то, сходили на какой-нибудь концерт? Может, съели что-то, что Вы не могли себе позволить в течение сезона?

– По поводу "съела" – это сто процентов! Естественно, у меня есть диета, когда я играю турниры: главное – это меньше сладкого, то есть лучше вообще без него. Как только я закончила сезон, то, конечно же, там были разные пирожные, торт тоже мне подарили очень красивый с логотипом WTA. В этом плане я хорошо отпраздновала. В целом после сезона первые дни я больше высыпалась, то есть позволила себе особо ничего не делать и полностью расслабиться несколько дней. Недавно побывала на концерте. Что-то такое масштабное или что-то совсем новое я не делала.

– Судя по социальным сетям, Вы были на концерте Тедди Свимса. Это Ваш любимый исполнитель?

– Один из любимых, мне нравится голос очень. Меня пригласили – очень хорошо совпало, что и я была в Дубае в момент его концерта.

О рекордном гонораре

– Довольно сложный получился сезон, в первой половине особенно, многое не получалось. Уже как-то успели проанализировать с тренером, почему стало лучше?

– Перед началом сезона была другая подготовка, нежели раньше. Плюс изменения в команде. Это тоже время, чтобы привыкнуть к человеку, понять. Были разные моменты. В конце концов, отыграв большое количество матчей, нам удалось найти свой ритм, поработать над ним, даже несмотря на то, что было много турниров. Я очень рада, что в итоге сезон у меня настолько хороший получился. Это случилось даже несмотря на то, что в концовке уже мысли были о том, как бы отдохнуть. Ты уставший, но с командой. Я им очень тоже благодарна – у нас было не так много времени. Играя турниры, мы смогли какие-то вещи в моей игре исправить. И все это сложилось в конце сезона. Плюс очень чувствовалась поддержка казахстанских болельщиков, конечно, это придало сил. Им тоже огромная благодарность.

– После победы на итоговом турнире в СМИ завирусилась огромная цифра гонорара, самый большой гонорар в истории женского тенниса. Вы даже попали в Книгу рекордов Гиннесса. Как Вы считаете, справедливо ли, что за пять матчей на итоговом можно получить сумму, которая больше, чем за победу на Уимблдоне – огромном двухнедельном турнире.

– Насколько это справедливо? Я думаю, что мы стремимся к тому, что многие турниры увеличивают призовой фонд. Поэтому, я думаю, это вопрос времени. Через пару лет, я уверена, что и другие турниры подтянутся в этом плане. Но, конечно же, призовые очень большие, и я безумно рада, что мне удалось достичь такого результата. То, как предыдущее поколение боролось за то, чтобы призовые поднимались, сейчас стало приносить плоды. Мне кажется, это все идет в одном направлении, и дальше это будет более стабильно, может, не через год, не через два, но в дальнейшем 100 процентов.

No man or woman in professional tennis, and no athlete in the history of women’s sport, has been so handsomely rewarded 🤑https://t.co/USuA5e2jh2 pic.twitter.com/fevMLCZq2h — Guinness World Records (@GWR) November 13, 2025

"Раз в год и палка стреляет": задела ли фраза Соболенко в финале

– Еще одна тема после финала, которая активно обсуждалась, – это видео с Ариной Соболенко, где она якобы высказывается в Вашу сторону. Как-то с ней об этом говорили, вообще слышали эту фразу во время матча?

– Мне после матча скидывали, но это было уже в контексте. Мы играли с Ариной много раз и в этом году тоже не один раз, поэтому я как-то особо не концентрируюсь на этом. Я хорошо и к Арине, и к её команде отношусь, поэтому близко к сердцу не принимаю, даже если это было действительно в мой адрес сказано.

Шарапова сто процентов лучше меня

– В социальных сетях есть такой тренд: к спортсменам подходят и просят их молчать, пока они не услышат спортсмена лучше себя. Сейчас я буду читать фамилии, и если Вы услышите кого-то сильнее, то расскажете нам почему.

Первая – Жасмин Паолини.

*молчание*

Мирра Андреева.

*молчание*

Мария Шарапова.

– Шарапова, да! В чем она сильнее? Количеством шлемов как минимум. Мне не удалось, к сожалению, с ней сыграть, хотя очень хотелось. Я считаю, что она легенда тенниса, благодаря которой многие вообще знают теннис. Я думаю, что очень много еще спортсменок, о которых я сказала бы, что на данный момент они лучше меня.

– Ига Швёнтек тоже в их числе?

– Да, в том числе Ига. Мы сражаемся каждый раз, но если говорить по статистике, то я даю себе отчет, что Ига, конечно же, лучше в плане стабильности. То, сколько она выиграла, будучи такой юной, какие у нее были сезоны год назад и даже два года назад. Результаты шикарные.

– Арина Соболенко и Серена Уильямс тоже оказались бы списке тех, с кем Вы не промолчали бы?

– Сто процентов не промолчала бы. Серена у нас также легенда. Арина очень хорошие результаты показывает последние два сезона, поэтому... Понятное дело, что Ига, Арина всё-таки мои соперницы, но в целом результаты, которых они добились, – это очень здорово.

Елена Рыбакина – о завершении карьеры

– Продолжите фразу: "Я завершу карьеру в теннисе, когда...". Есть три варианта, и если они не подойдут, можете назвать свой: когда накоплю больше 50 миллионов долларов, найду того самого человека и выйду замуж, выиграю все турниры Большого шлема и олимпийскую медаль.

– Здесь, наверное, не один ответ, а хочется соединить все это. Хочется еще выиграть и Большой шлем, и Олимпиаду и, конечно же, в дальнейшем завести семью. Я думаю, что все придет со временем. Загадывать сложно, когда я завершу карьеру, но хотелось бы, чтобы все эти моменты сложились вместе.

О поцелуях с трофеем и суперкаре

– Вы каждый раз после побед выкладываете фотографию с трофеем, который Вы целуете. Откуда эта традиция взялась?

– А я даже не знаю, как-то так сложилось, что постоянно, когда ты фотографируешься с кубком, тебя потом просят "поцелуйте кубок", и потом эти фотографии. Большинство их как-то начинают выкладывать, и пару раз я выложила и я поняла, что, может быть, оставлю на своей странице первые такие фотографии, а следующими будут где я просто держу кубок или с командой. Как-то так сложилось, я особо не задумывалась.

– Как сейчас дело обстоит с Вашим суперкаром за победу в Штутгарте прошлогоднюю? Удается ли на нем ездить сейчас, после окончания сезона? Или уже продали его?

– Нет, не продала. Я езжу – как раз сейчас у меня началась предсезонная подготовка, и я нахожусь в Дубае, поэтому все мои передвижения на этой машине.

Напомним, в 2024 году за победу на турнире в Штутгарте серии WTA 500 казахстанка получила фирменный Porsche ценой в 123,4 тысячи евро (58,7 миллиона тенге). При этом в момент победы у Елены не было водительских прав, и она только спустя полгода впервые села за руль своего трофея.

О миксте с Александром Бубликом и эмоциях на корте

– В прошлом году перед Олимпиадой много говорилось о том, что вы с Александром Бубликом можете сыграть микст. Жива ли еще эта идея этого дуэта?

– Вообще, изначально на Олимпиаду я всё-таки настраивалась больше на одиночку. По поводу микста были рассуждения, но я на самом деле не давала какого-то чёткого ответа. Конечно же, было бы неплохо сыграть микст, но сейчас я понимаю, что хочу больше фокусироваться на одиночке. Наверное, в дальнейшем такие варианты могут быть. Я думаю, что Саша сейчас тоже достаточно хорошо выступает и больший приоритет будет на одиночке. Олимпиада еще не в следующем году, у нас есть время. Может быть, мнение поменяется. В зависимости от календаря и нашей готовности если все сложится, то будут и микст, и одиночка, вполне возможно.

– Еще про Александра. Он известен довольно экстравагантным поведением на корте, часто бьет ракетки, ругается. У Вас когда-то было такое, чтобы срывало как-то нервы и хотелось что-то такое сделать, подобное Александру?

– Конечно, да, бывали моменты, когда ты злой на корте, у тебя там что-то не получается и, в конце концов, ты хочешь только все крушить и ломать. Но я пытаюсь себя сдерживать, пытаюсь не давать эмоциям выходить за какую-то грань. Конечно, такое настроение тоже бывает, от этого никуда не деться, но я стараюсь всегда себя контролировать по возможности.

– Я помню, была ситуация во время матча с Юлией Путинцевой в четвертьфинале Мадрида-2024. Вы уже бросили ракетку на корт, но в итоге ее не стали разбивать, все-таки сдержали себя.