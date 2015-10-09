WTA номинировала Рыбакину на звание "Игрок года"

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила список претенденток на звание "Игрок года", сообщают Vesti.kz.
В число номинантов вошла казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая пятое место в рейтинге, которая выиграла Итоговый турнир WTA-2025 в Эр-Рияде.
Конкуренцию ей составят белоруска Арина Соболенко (1), полька Ига Швентек (2) и американки Кори Гауфф (3), Аманда Анисимова (4) и Мэдисон Киз (7).
В финале Итогового турнира Рыбакина обыграла первую ракетку мира Соболенко со счётом 6:3, 7:6, продемонстрировав уверенную игру и высокую форму.
Номинация "Игрок года"
- Ига Швёнтек (Польша);
- Арина Соболенко (Беларусь);
- Аманда Анисимова (США);
- Елена Рыбакина (Казахстан);
- Мэдисон Киз (США);
- Кори Гауфф (США).
