WTA
WTA номинировала Рыбакину на звание "Игрок года"

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила список претенденток на звание "Игрок года", сообщают Vesti.kz.

В число номинантов вошла казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая пятое место в рейтинге, которая выиграла Итоговый турнир WTA-2025 в Эр-Рияде.

Конкуренцию ей составят белоруска Арина Соболенко (1), полька Ига Швентек (2) и американки Кори Гауфф (3), Аманда Анисимова (4) и Мэдисон Киз (7).

В финале Итогового турнира Рыбакина обыграла первую ракетку мира Соболенко со счётом 6:3, 7:6, продемонстрировав уверенную игру и высокую форму.

Номинация "Игрок года"

  • Ига Швёнтек (Польша);
  • Арина Соболенко (Беларусь);
  • Аманда Анисимова (США);
  • Елена Рыбакина (Казахстан);
  • Мэдисон Киз (США);
  • Кори Гауфф (США).

