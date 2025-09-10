"Выходила на корт и нервничала". Рыбакина - о целях на конец сезона, главном матче карьеры и критике

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина подробно высказалась о целях перед завершающей частью сезона, возможной игре в паре с Амиром Омархановым, критике в интернете и наиболее сложном матче в ее карьере, сообщает корреспондент Vesti.kz.

О главной цели сезона

Теннисистка призналась, что нацелена попасть на итоговый турнир WTA, а также удачно выступить со сборной страны в финальной части Billie Jean King Cup против США.

"Попадание на итоговый турнир WTA? Да, есть такая цель, сейчас в live-рейтинге я как раз на восьмом месте, осталось еще несколько турниров, есть возможность закрепиться, а может даже подняться. Буду стараться сыграть как можно лучше, в том числе в составе сборной Казахстана, ведь предстоит сыграть против команды США - это тоже серьезное испытание".

О готовности сыграть в паре

Елена также заявила, что готова провести матч в паре с подрастающими звёздами казахстанского тенниса, в частности, с Амиром Омархановым.

"Было бы здорово сыграть с Амиром в паре. Я последний раз его видела на Уимблдоне, к сожалению, не хватает времени, чтобы больше пообщаться. Но надеюсь, что в ближайшем будущем ребята начнут играть взрослые турниры. Им предстоит непростой путь, но, конечно, я была бы рада сыграть с кем-то из ребят, может они что-то от меня возьмут".

О критике в соцсетях

Рыбакина ответила и на выпады критиков в соцсетях, заметив, что это обратная сторона тенниса.

"Сто процентов, когда ты проигрываешь есть негативные комментарии в соцсетях. Но когда ты видишь позитив, это сразу дает энергию, видишь, что люди поддерживают тебя. Не все понимают, какой это вид спорта, да, он замечательный, но это сложный труд".

О самом сложном матче в карьере

Рыбакину попросили вспомнить самый тяжёлый матч в карьере, и она назвала финальную игру на Уимблдоне-2022, где ей удалось обыграть Онс Жабер.

"Самый трудный матч? Их было много, но больше всего мне запомнился финал Уимблдона, потому что ты волнуешься и я помню, сколько эмоций было. Даже выходя на корт я нервничала, и как проходил матч, это большая трибуна, болельщики и финал, где ты хочешь победить. Наверное, это был самый непростой матч".

Отметим, что Рыбакина на недавнем US Open-2025 дошла до 1/8 финала, уступив чешке Маркете Вондроушовой.

Ранее Рыбакина сделала неожиданное заявление о "расставании" с тренером и назвала теннисиста из Казахстана, который может попасть в топ-10, а также раскрыла любимое казахское блюдо.