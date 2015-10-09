Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Елена Рыбакина сделала неожиданное заявление о "расставании" с тренером

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина высказалась о своем нынешнем штабе, включая тренера Давиде Сангвинетти. В частности, она опровергла информацию о прекращении сотрудничества с итальянским специалистом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Рыбакина снова сменила тренера?

Ранее сообщалось, что Рыбакина решила не работать с Сангвинетти после завершения US Open-2025, на котором она вылетела в 1/8 финала, уступив чешке Маркете Вондроушовой со счетом 4:6, 7:5, 2:6. 

"Физио и фитнесс тренеры все те же, основной тренер, пока... Вообще те новости, которые появились, может не выдуманные, но я с Давиде на связи. Я не очень хочу это комментировать, но не всегда новости, которые пишут, являются правдой. В целом, та команда, которая у меня была, она еще есть. Пока Давиде в команде", - заявила Рыбакина.

В августе стало известно, что женская теннисная ассоциация (WTA) разрешила прежнему тренеру Рыбакиной Стефано Вукову вернуться к работе после временного отстранения. За год до этого он получил дисквалификацию от WTA и запрет на работу в теннисе на неопределенное время из-за возможного нарушения кодекса поведения. После этого Вуков снова официально стал работать с Рыбакиной.

Рыбакина и ее тренеры

Рыбакина и Вуков работали вместе с 2019 по 2024 год. За это время теннисистка выиграла первый турнир "Большого шлема" и дошла до финала Открытого чемпионата Австралии-2023.

С осени 2024 года казахстанка тренировалась с Гораном Иванишевичем, ранее работавшим с сербским теннисистом Новаком Джоковичем. 21 января Иванишевич и Рыбакина прекратили сотрудничество.

С февраля текущего года казахстанка работала с Сангвинетти.

