WTA
Сегодня 13:29
 

Рыбакина назвала теннисиста из Казахстана, способного быть в топ-10

  Комментарии (1)

Елена Рыбакина. ©wtatennis.com

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала взлет Александра Бублика в нынешнем сезоне и заявила, что он способен быть в числе сильнейших в мировом туре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

1

Бублик демонстрирует впечатляющую форму в 2025 году, выиграв уже три турнира в одиночном разряде, а также впервые сыграв в четвертьфинале турниров "Большого шлема"  - это случилось на "Ролан Гаррос".

"Саша - очень талантливый. Никогда не бывает, что ты идешь только вверх или ровно, спады бывают, но и взлеты тоже. Саша показал очень хорошие результаты в последние месяцы и, я думаю, он способен оказаться в топ-10, все возможно", - заявила Елена. 

На данный момент 28-летний Бублик занимает 19-е место в рейтинге ATP. Лучшим результатом в карьере теннисистка является 17-е место в рейтинге, на которое он поднялся в мае 2024 года.

