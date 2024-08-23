В России отреагировали на разрыв Рыбакиной с тренером

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 16:28
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Российский тренер Дмитрий Турсунов прокомментировал расставание четвертой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной со своим тренером Стефано Вуковым, передают Vesti.kz

"Грустно видеть, как закончилось, возможно, самое продуктивное партнерство в WTA. Очень редкий случай выхода из низов в высшую лигу, закончившийся во время сумасшедшего сезона на короткой ноте, не может быть приятным. Скорее всего, в будущем мы не увидим таких команд. Эра партнерства стремительно уходит в прошлое, - написал Турсунов в социальной сети X.

История разрыва Рыбакиной и ее тренера: он посвящал ей тату, их подозревали в романе

Напомним, Рыбакина отказалась от выступления на Олимпиаде-2024 в Париже из-за бронхита, а на турнире категории WTA 1000 в Цинциннати (США) она сенсационно вылетела в первом круге.

Казахстанка выступит на US Open, который состоится с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке, известна ее первая соперница, подробности - тут.

Рыбакина узнала свой путь к титулу на US Open

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