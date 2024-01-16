Прямая трансляция первого матча Рыбакиной на Australian Open-2024

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 08:30
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Сегодня, 16 января, лучшая теннисистка Казахстана и третья ракетка мира Елена Рыбакина проведет первый матч на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) - первом в сезоне турнире серии "Большого шлема", сообщают Vesti.kz.

В первом круге Australian Open Рыбакина сыграет с экс-первой ракеткой мира Каролиной Плишковой (38-е место в рейтинге WTA) из Чехии. Начало матча намечено на 14:00 по астанинскому времени. Прямая трансляция будет доступна здесь.

Рыбакина и Плишкова встречались между собой трижды и все три матча выиграла казахстанка.

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Напомним, Елена начала год с титула - выиграла турнире в Брисбене (Австралия), после чего сыграла в Аделаиде, где сенсационно проиграла в четвертьфинале.



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Рыбакина Елена WTA Казахстан Australian Open

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