Сенсацией завершился матч Рыбакиной в Аделаиде

Третья ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина не смогла пробиться в полуфинал турнира серии WTA 500 Adelaide International в Аделаиде (Австралия), сообщают Vesti.kz.

Рыбакина на стадии четвертьфинала сенсационно уступила 21-й ракетке мира россиянке Екатерине Александровой.

В первом сете Рыбакина проигрывала 0:4, несмотря на это, не позволила сопернице повесить себе "баранку" - 3:6. Во второй партии Елена так и не смогла собраться, проиграв ее с аналогичным счетом 3:6.

Соперницы провели на корте 1 час и 31 минуту. В ходе встречи Рыбакина сделала 9 эйсов и совершила 2 двойные ошибки, Александрова выполнила 6 подач навылет при 4 двойных ошибках.

Для казахстанки это первое поражение в 2024 году, а россиянка в полуфинале сыграет с латвийкой Еленой Остапенко.

Далее Рыбакина выступит на первом турнире "Большого шлема" в новом сезоне - Australian Open-2024, он пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне (Австралия). Подробности - здесь.