Елена Рыбакина сотворила историю

Третья ракетка мира Елена Рыбакина установила уникальное достижение среди казахстанских теннисистов, сообщают Vesti.kz.

Рыбакина стала первой казахстанкой, которой удалось выиграть турнир "Большого шлема" и соревнования серии: WTA 250, 500 и 1000 в одиночном разряде.

Накануне казахстанка выиграла первый турнир 2024 года, победив на турнире WTA 500 - Brisbane International в Брисбене (Австралия).

Это шестой одиночный титул в карьере Рыбакиной. Помимо турнира в Брисбене в 2023 году она выиграла турнир WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США) и WTA 1000 в Риме (Италия). В 2022 году казахстанка триумфально выступила на "Уимблдоне", а в 2020 году выиграла турнир WTA 250 в Хобарте (Австралия). В 2019 году казахстанка успешно сыграла на турнире WTA в Бухаресте (Румыния).