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Новости спорта Теннис

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Рыбакина начинает поход за Australian Open! На этот раз организаторы ее не обидели

Рыбакина начинает поход за Australian Open! На этот раз организаторы ее не обидели
©Yonex

Завтра, 16 января, лучшие теннисисты Казахстана Елена Рыбакина и Александр Бублик начнут свой путь на первом турнире "Большого шлема" нового сезона - Australian Open-2024. Корреспондент Vesti.kz - о том, что нужно знать вокруг предстоящих игр на Открытом чемпионате Австралии.

В основной сетке одиночных разрядов в Мельбурне представлены лишь трое казахстанцев. И то вторая ракетка страны Юлия Путинцева уже проиграла сегодня, сенсационно уступив сопернице, находящейся в конце второй сотни мирового рейтинга. Надеемся, что на этом неприятные сюрпризы в первом круге для казахстанцев закончились.

Организаторы не повторили прошлогоднюю ошибку - Рыбакина на центральном корте

В прошлом году австралийский чемпионат был раскритикован за то, что действующая, на тот момент, чемпионка Уимблдона Рыбакина начинала турнир с выступления на скромном 13-м корте. На этой арене она одержала победу над итальянкой Элизабеттой Коччаретто

Перед стартом Australian Open-2024 Елене вновь напомнили об этом, и она выразила надежду, что в этот раз сыграет на более крупной арене. И в итоге стартовый матч турнира третья ракетка мира проведет на центральном корте имени Рода Лейвера.

Первым запуском в рамках вечерней сессии, в 14:00 по времени Астаны, она выйдет на корт, чтобы сыграть в экс-первой ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой (№38). Игра между финалисткой Aus Open-2023 из Казахстана и полуфиналисткой Aus Open-2019 из Чехии должна привлечь большое внимание зрителей.

Пока Рыбакина ведет 3:0 в личных встречах против Плишковой, а также 6:0 - по выигранным сетам. Все три предыдущие встречи прошли также на твердом покрытии. Более подробно про историю взаимоотношений 24-летней Елены и 31-летней Каролины мы рассказали здесь.

То, что Рыбакина сыграет на главном корте - должно порадовать тех зрителей, у кого есть доступ к телеканалам Eurosport. Матч с участием лучшей теннисистки Казахстана будет показан в прямом эфире.

У Бублика все скромнее: от соперника до корта

26-летний Александр, занимающий 27-е место в мировом рейтинге, также сыграет завтра. Он встретится с счастливчиком квалификации из Индии - Сумитом Нагалом (№137). Их встреча пройдет третьим запуском на шестом корте. Она начнется ориентировочно в 09:20 по астанинскому времени.

Пока австралийский чемпионат можно назвать самым неудачным для Бублика. Он играл в основной сетке соревнований пять раз, и ни разу не прошел дальше второго круга. Похожий результат у него и на кортах Ролан Гаррос, но там все более-менее ясно - Александр не любит грунт, да и его стилю игры данное покрытие не совсем подходит. А вот в Австралии твердый хард, и тут от него ждут нечто большего.

Встреча с нетоповым соперником в первом круге - хороший шанс разогнать себя и набрать ход в Мельбурне. Нагал всего лишь в пятый раз в карьере попал на турнир "Большого шлема". В Австралии он уже играл в 2021-м, когда проиграл в первом же круге. Поэтому жребий сложился для казахстанца очень хорошим образом. Но не следует недооценивать Нагала, ведь пример Путинцевой, проигравшей 191-й ракетке мира, должен говорить о многом.

Напомним, что больше казахстанцев в основной сетке одиночных турниров Australian Open нет. В паре выступят Бублик (вместе с сербом Душаном Лайовичем), Александр Недовесов (вместе с эквадорцем Гонсало Эскобаром), а также Путинцева (вместе с колумбийкой Камилой Осорио) и Анна Данилина (вместе со словачкой Викторией Грунчаковой).

Путинцева и Осорио завтра сыграют с третьими сеянными - австралийкой Сторм Хантер и чешкой Катериной Синяковой (ориентировочно в 09:15), а Недовесов и Эскобар - с португальцем Нуну Боржешем и австралийцем Александром Вукичем (ориентировочно в 08:40).

Фото: Australian Open (1,2), Adelaide International (3,4)©️

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теннис теннис большой Australian Open Рыбакина Елена WTA Казахстан Бублик Александр Австралия ATP Путинцева Юлия Уимблдон Ролан Гаррос Недовесов Александр Данилина Анна

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