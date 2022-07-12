"Нельзя спорить". Ответ Рыбакиной вызвал реакцию в России

Бывший теннисист Андрей Ольховский отреагировал на слова казахстанки Елены Рыбакиной, которая не считает себя продуктом российской школы, сообщает "Чемпионат".

23-летняя Рыбакина выиграла "Уимблдон", а затем высказалась о словах Евгения Кафельникова.

"Слова Рыбакиной, что она не считает себя продуктом российской школы, - это персональное мнение. Мы должны его уважать. Но если у спортсмена будет не самый хороший первый-второй тренер, который ставит технику, то в дальнейшем ничего не получится. Нельзя спорить, что карьера Рыбакиной началась в России. Да, основной толчок, финансы и тренировочный процесс были дальше.

Но ребенок начинает там, где начинает. Объективные факты говорят сами за себя. Она может сказать, что достигла результата, потому что ей создали условия в Казахстане, - в таком случае будет права. Но если не будет начальной школы, то дальше будет очень сложно. Ты должен быть игроком определенного уровня, чтобы тебе что-то предложили. Просто так никто не создаст условия", - высказался Ольховский.

Ранее Рыбакина ответила на вопросы СМИ и получила орден. Также она встретилась с фанатами в Нур-Султане.

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