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Елена Рыбакина встретилась с фанатами в Нур-Султане

Елена Рыбакина встретилась с фанатами в Нур-Султане
©Vesti.kz, Турар Казангапов

Чемпионка "Уимблдона" и первая ракетка страны Елена Рыбакина встретилась с фанатами в Нур-Султане. Сначала она провела фотосессию с юными воспитанниками столичного теннисного центра, а затем поприветствовала болельщиков с балкона здания, передает корреспондент Vesti.kz.

График у новоиспеченной чемпионки турниров "Большого шлема" выдался непростым. Сначала она встретилась с премьер-министром Республики Казахстан, который вручил ей орден. Затем Елена ответила на вопросы журналистов на большой пресс-конференции.

"Я - гражданка Казахстана". Рыбакина - о своем паспорте, победе на "Уимблдоне" и разговоре с Джоковичем

Следом лучшая теннисистка Казахстана встретилась с юными воспитанниками столичного теннисного центра, с которыми любезно пофотографировалась.

Затем 23-летняя чемпионка поприветствовала фанатов, собравшихся у здания Национального теннисного центра с чемпионским трофеем в руках. 

Причем Елена была не одна, а вместе с родителями и своей сестрой.

Во время своей непродолжительной речи Рыбакина поблагодарила всех за поддержку и выразила надежду, что в следующий раз ей удастся провести в Нур-Султане больше времени.

Уже завтра я улетаю в Алматы, где также встречусь с юными спортсменами. Очень приятно! Я чувствовала всю поддержку на протяжении всех турниров. Хотелось бы поделиться с вами этим трофеем! Спасибо вам большое! Без моих родителей, без вашей поддержки ничего этого бы не было. Я очень надеюсь, что это не последняя такая большая победа, и она нас мотивирует. Надеюсь, что мы еще увидимся, а я смогу побольше времени провести в Казахстане в следующий раз. 

Ранее о вкладе России и Казахстана в успех Рыбакиной высказался ее первый тренер.

Фото: Vesti.kz, Турар Казангапов©️

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Метки:
теннис теннис большой Рыбакина Елена WTA Казахстан Нур-Султан Уимблдон

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