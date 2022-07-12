"Я - гражданка Казахстана". Рыбакина - о своем паспорте, победе на "Уимблдоне" и разговоре с Джоковичем

Чемпионка "Уимблдона"-2022 и лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина пообщалась с журналистами в Нур-Султане. На большой пресс-конференции спортсменка рассказала о своих эмоциях от победы на одном из крупнейших турнирах, вновь ответила на злободневные вопросы о гражданстве, а также поделилась подробностями диалога с Новаком Джоковичем, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Во время Ваших матчей ты играла по-разному. Первый сет финала был напряженным, а затем игра пошла легко. Кто из соперников Вам показался самым сильным?

- Матчи были достаточно сложные все, поэтому не могу выделить какой-то один. Самый сложный, конечно, финальный, потому что я ужасно нервничала последние два дня. Конечно, начало турнира было более спокойным и привычным, но вот в первом сете финала я не показала лучшую игру, думаю, что это из-за эмоций. Но я очень рада, что смогла справиться, и второй-третий сет отыграла чуть лучше, хотя моя соперница, Онс Жабер, была очень непростая - у нас таких в туре нет, она играет очень неординарно, и с ней достаточно сложно.

- Какие Ваши дальнейшие планы?

- Начать подготовку к американским турнирам. Мы играем достаточно много, почти каждую неделю, и времени не так много. Самый главный турнир - последний "Большой шлем" в году US Open.

- Последний удар в финале, который ты сделала. Что Вы чувствовали в этот момент?

- Я сама не ожидала. Вы могли увидеть по моей реакции, что я была в шоке, такой ступор. Я в принципе приезжала на этот турнир и по игре понимала, что выхожу на тот уровень и могу добиться больших результатов, но здесь стоял вопрос о подготовке. Мой сезон складывался не очень удачно, были какие-то травмы, болела. Конкретно на "Уимблдон" я приехала в расслабленном состоянии, в голове настраивалась на американскую серию турниров. Действительно, я вообще не ожидала, и по моему лицу это было понятно. Во время матчбола я внушала себе, что это не последний розыгрыш, что мне еще предстоит играть очень долго. Специально внушала себе так, потому что были моменты в прошлом матче, когда я вела и в итоге проигрывала. Я так настроила себя психологически, что даже не поняла, что я выиграла.

- Вы сказали, что какая-то часть Ваших призовых пойдет на благотворительность юниорам из Казахстана. На что пойдет оставшаяся часть?

- В первую очередь я, конечно же, хотела помочь юниорам - большая часть пойдет им. Второй, очень важный для меня момент - хотелось бы выделить на благотворительность в приют животным.

- После Вашей победы на "Уимблдоне" Евгений Кафельников резко высказался о действиях Федерации тенниса Казахстана, заявив, что "Казахстан покупает готовый продукт". Что Вы думаете об этом?

- Я считаю, что была тогда в первую очередь юниором. Готовым продуктом назвать (меня) невозможно, потому что переход из юниоров во взрослый тур очень сложный. У тебя должна быть хорошая команда вокруг, и не у каждого получается продолжать играть на профессиональном уровне, а добиваются каких-то вершин вообще единицы. Мне в этом плане очень повезло. С такой фразой я не совсем согласен.

Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский: "На самом деле мне не очень понятно, почему Федерация тенниса России так рьяно пытается отстоять, что это результаты их труда. Если бы это был их результатом труда, то почему ее (Рыбакину) так легко отпустили? В 2018 году Шамиль Тарпищев сам говорил, что не считает Рыбакину перспективной теннисисткой. Мне кажется, на этом нужно точку поставить, это много где муссируется. Почему-то Елена не заиграла в России, а приехала в Казахстан, сменила гражданство, выступала на Олимпиаде за нас, выиграла крупный турнир сейчас в составе казахстанской делегации. Я считаю, что это в первую очередь достижение Елены, ее родителей, команды и ее целеустремленности. У той же Англии почему-то нет таких результатов, после Энди Маррея был большой провал, когда никто не мог выиграть уимблдонский турнир, а в Казахстане так сложилось, что Елена смогла это сделать.

- Собираетесь ли Вы в будущем выступать на российских турнирах?

- Хороший вопрос. Я не знаю, потому что в этом году в России турниров не будет. Все будет зависеть от календаря и обстоятельств, поэтому я не могу дать однозначный ответ.

- Был ли у Вас момент, когда Вы разочаровались в теннисе, и как Вы это преодолели?

- Бывают моменты каких-то спадов, когда расстраиваешься из-за результатов. У меня это было в начале этого года, в прошлом году, в целом, когда был коронавирус - всем было сложно, включая меня. Я думаю, что здесь (сыграла роль) огромная помощь близких, родных, друзей. Это нормально - иметь дни, когда у тебя ничего не получается, нет настроения, хочется все бросить. Но потом находишь мотивацию, силы продолжать работать. Такие неожиданные сюрпризы, история, которая получается - это очень дорогого стоит, и после этого эти моменты начинаешь ценить еще больше, потому что без препятствий ты не сможешь достичь ничего высокого.

- В прошлом году Вы проиграли матч за третье место на Олимпиаде, и тогда эксперты говорили, что Вы проиграли психологически. Сейчас Вы победительница "Уимблдона". Работали ли Вы с психологом?

- Нет, с психологом я не работала никогда. Думаю, что я все еще молодой игрок и только набираюсь опыта. То, что было на Олимпиаде - это было очень обидно, конечно же. Я не очень хорошо себя там чувствовала, заболела. Считаю, что благодаря опыту на Олимпиаде удалось достичь таких результатов сейчас на "Уимблдоне". Надеюсь, что смогу дальше идти и анализировать все то, что сейчас случилось, добиваться еще больших высот.

- Теннис считается очень дорогим видом спорта. Сколько денег вложили Ваши родители до того времени, пока Вы не стал профессионалом?

- Это очень хороший вопрос, но это лучше спросить у них (родителей). В детстве я занималась теннисом, не предполагая, что стану профессиональным игроком, и для меня это было времяпровождение после школы. Так что, от финансовых вопросов родители меня ограждали, за что им большое спасибо! У меня никогда не было давления в этом плане.

- Почему Вы выбрали Казахстан, и от каких государств еще были предложения?

- Это было почти пять лет назад. Так получилось, что у меня остро стоял вопрос, что делать дальше. Мне было 17-18 лет, и нужно было решать - остаться в профессиональном спорте или учиться. Я хорошо выступала на юниорских турнирах и "Больших шлемах", закончила год третьей в юниорском рейтинге. Мне предлагали хорошие университеты учиться в Америке, и многие юниоры выбирают этот путь. Так сложилось, что я неплохо сыграла свой первый турнир WTA, и поступило предложение от Казахстана. Мне очень повезло, что так совпало все по времени, мы нашли друг друга, и в итоге я очень рада, что мое путешествие продолжается с Казахстаном. Вся история, которая сейчас пишется общими усилиями - это благодаря Казахстану. Спасибо большое за поддержку, я всегда на протяжении всего времени ее чувствовала.

- В финале не задалась первая подача. Что произошло?

- Я думаю, что это было из-за эмоций. В принципе, я была очень рада своим выступлением, особенно полуфиналом против Симоны Халеп. Я думаю, что у меня был такой момент, когда и подача на протяжении всего турнира у меня шла, и эмоционально я смогла справиться со всеми сложностями. Разве что последние два-три дня были достаточно нервными.

- Считаете ли Вы свою хладнокровность одним из факторов Вашей победы?

- Да, может быть из-за того, что я достаточно спокойная, по крайней мере я стараюсь не показывать свои эмоции, и не всегда это хорошо. Может быть, в скором времени вы увидите от меня больше эмоций на корте. В какой-то степени это сыграло свою роль.

- Президент Федерации Булат Утемуратов был одним из самых эмоциональных людей на трибунах...

- Да, Булат Жамитович очень переживал, болел, поддерживал. Еще до матча он был вовлечен в процесс, приходил на все разминки, была командная теплая атмосфера. Все меня поддерживали и понимали, насколько это важный момент, насколько я нервничала.

- Почему Вы отказались от премии от Федерации тенниса Казахстана?

- Я считаю, что мне помогли и помогают до сих пор. Я решила, что в связи с такими результатами, теперь уже моя очередь показать, что я действительно очень благодарна, не только на словах, но и действиями. Это общая победа, и надеюсь, что не последняя. Надеюсь, что получится добиться еще больших успехов, и это будет не первая такая благотворительность.

- Гражданкой какой страны Вы себя внутренне ощущаете и где Вы проживаете?

- Конечно, я гражданка Казахстана. Как я уже много раз отвечала. К сожалению, (теннис) - это очень сложная работа, я нигде не проживаю в последние два года. Переезжаю из гостиницы в гостиницу каждую неделю, либо это соревнования, либо сборная. Как такового дома у меня сейчас действительно нет.

- Чувствовали ли Вы подсознательно перед турниром, что можете стать чемпионкой?

- Конечно, все, что произошло - это незабываемо, и со временем я осознаю все это до конца. Сейчас я понимаю, что все происходит для меня в новинку, очень много внимания. Я безумно нервничаю даже общаясь с журналистами. Думаю, что в начале будет трудно, но все приходит со временем и с опытом. Надеюсь, что мои результаты не будут ухудшаться, и я буду добиваться дальнейших успехов. До "Уимблдона" у меня не было такого чувства, что я смогу выиграть турнир. Психологически, может быть, не до конца верила в себя. Но я отталкивалась от фактов, что у меня действительно не было хорошей подготовки из-за травм и болезни. Но когда я хорошо готовлюсь и нахожусь в своей лучше форме, то понимаю, что иду в правильном направлении и есть все шансы выиграть крупный турнир.

- Можете ли Вы разъяснить вопрос с гражданством окончательно, показав паспорт?

- Конечно, паспорт у меня есть. Все доказательства (улыбается). Сколько там печатей? Нет, это я показывать не буду (смеется).

View this post on Instagram A post shared by Vesti.kz - Живи спортом 🇰🇿 (@vestikzsport) - Как Вы себя вытащили после проигрыша первого сета в финале?

- Конечно же, я понимала, что из-за эмоция я не могу показать свою игру. Хотя на протяжении двух недель я играла достаточно хорошо. Я просто пыталась себе сказать, настроить, расслабить, понять, что я уже много сделала, дошла до финала. У меня был вариант - либо продолжать мучать себя эмоциями, либо сконцентрироваться на игре. Поэтому у меня была такая реакция. Я так себя настроила на матч, на каждый розыгрыш, что в итоге, когда матч закончился, я даже не поверила, что игра завершилась, тем более моей победой.

- Какие у Вас ощущения от всего происходящего?

- Сейчас, конечно же, я рада, что родителей увидела. Потому что сразу после матча сложно (было общаться), я ходила на пресс-конференции. Нужен все равно какой-то близкий человек, с которым можно поделиться. Действительно, это сложно, потому что впервые ко мне столько внимания. Сегодня ночью я поспала всего три часа, прошлой ночью - полчаса. У меня все на пределе, поэтому надеюсь, что мне удастся восстановиться и подготовиться к следующим турнирам. Многого от себя я ожидать не буду, потому что я понимаю, что сейчас многое происходит, но постараюсь как можно скорее войти в свой привычный режим и играть, настраиваться.

- На торжественном балу чемпионов Вы были вместе с Новаком Джоковичем. Удалось ли с ним поговорить или, может быть, даже станцевать?

- Я, кстати, переживала за этот момент, потому что танец отменили лет пять назад. Но пообщаться с ним удалось. Новак вспомнил и Булата Жамитовича, поздравил меня, вспомнил, как приезжал сюда. Мы сидели за столом, где был и Род Лейвер, то есть я сидела и тряслась (смеется). Это очень (большой) опыт для меня. Новак также подметил, насколько хорошие у нас теннисные центры, мирового уровня. Он когда приезжал (в Казахстан), то был очень удивлен. Немножко пообщались с ним, сфотографировались. Воспоминания будут очень хорошие, а сейчас пока очень смутно.

- На Ваших матчах также присутствовала капитан женской сборной Казахстана Ярослава Шведова. Помогала ли она своими советами?

- Да, когда Ярослава приехала, то мы ходили и тренировались вместе. Она помогала, пыталась помочь настроить меня, поэтому я ей очень благодарна. Мы с ней, как чемпионки, она - как победительница в паре, получили такой значок, который дает возможность стать членом клуба, причем пожизненно. По-моему, с каждым кругом этот статус как-то увеличится. Это для меня важный момент, потому что немногие могут добиться этого. Как мне сказали, не все могут стать членами этого клуба, приезжать на "Уимблдон" в любое время, даже когда я буду старая-не старая и захочу потренироваться или посмотреть матчи (смеется). Не знаю, очень много таких событий, которые еще предстоит мне осознать, а потом вспоминать.

- Кто Вас вдохновлял из теннисистов в детстве?

- Когда я была маленькой, то всегда следила за теннисом, но не могу сказать, что у меня был какой-то кумир. Мне всегда нравилось игра Роджера Федерера, потому что она достаточно разнообразная. Но я, в принципе, просто получала удовольствия от просмотра интересных матчей, поэтому одного кумира назвать не могу.

- Какой совет Вы бы могли дать юным теннисистам?

- Самое главное - получать удовольствие от того, что делаешь. Тут важен вопрос с родителями. Без поддержки родителей я бы ничего не смогла достичь. Дети - это на то и дети, и самое главное - получать удовольствие. Также очень важно здоровье, а здоровье - это режим. Такие простые вещи, но они являются ключевыми.

- Есть информация, что Ваши родители родом из Казахстана...

- Связи с Казахстаном у родителей нет. Мама рассказывала какие-то истории про прабабушек, дедушку, но в деталях все это пересказать я не могу, потому что точно не знаю. Но прямых родственных линий, связанных с Казахстаном, у нас нет.

- Мне очень понравилась Ваша игра, я получил от нее такое же удовольствие, как от просмотра матча Федерера...

- Спасибо за сравнение! Я думаю, мне еще расти и расти. В целом, конечно же, у меня есть такие данные, я очень высокая. Я передвигаюсь по корту не так, как другие игроки, которые ниже ростом. Но я считаю, что моя подача, быстрые удары - все это мое сильное оружие. Мы стараемся построить мою игру на моих хороших качествах.

- Считаете ли Вы справедливым решение не начислять очки за выступления на "Уимблдоне"?

- Я думаю, это сложный вопрос. За этим решением стоят организации. Мне говорить сложно, как бы я поступила. С одной стороны, обидно, но с другой стороны - нужно всегда искать какие-то положительные моменты. В следующем году мне не нужно будет ничего подтверждать, я приеду со спокойной душой. Мне уже сказали по традиции, что я должна буду сыграть первой на центральном корте, как действующая чемпионка. Это будет серьезное событие для меня, но я буду там, наверное, более расслабленной.

- Понимаете ли Вы, как будет проходить процесс восстановления перед следующими выступлениями?

- Конечно, сейчас будет очень тяжело, потому что до первого турнира осталось мало времени, еще предстоит длительный перелет, так как турниры в Америке. Самое главное сейчас - не ориентироваться на результаты, а попытаться восстановиться, и в первую очередь - морально, физически. Все эти перелеты, недосыпы... Не могу сказать, что ела хорошо, хотя это очень важно. Главное сейчас - восстановиться и как можно скорее войти в свой режим.

- Как Вы справлялись с тем, что многие СМИ писали критические материалы во время турнира?

- Я ничего не видела, ничего не читала, потому что график очень плотный. Помимо тренировок много времени ты тратишь на восстановление. Чтобы просто пройти потренироваться - у тебя расписан весь день. Времени на телефон у меня особо не было, даже с родителями толком не общалась на протяжении этих двух недель. После матчей меня сразу же куда-то вели.

- Есть ли у Вас бойфренд?

- Нет (смеется).

- Отсутствие российских спортсменов сказалось на статусе "Уимблдона"?

- Конечно, обидно, потому что все хотят сыграть на крупных турнирах. Я понимаю, насколько тяжело всем игрокам, которым не удалось принять участие. Но, честно, когда ты приезжаешь на турнир... Тем более это такой вид спорта, одиночный. Поэтому в основном фокусируешься на себе. Как только начались матчи, я думала о своей подготовке, своей игре. Когда турнир уже начался - у меня не осталось времени на то, чтобы обдумывать происходящее вокруг.

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Фото: Vesti.kz, Турар Казангапов©️