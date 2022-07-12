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Кафельников оценил роль Казахстана в успехе Рыбакиной на "Уимблдоне"

Кафельников оценил роль Казахстана в успехе Рыбакиной на "Уимблдоне"
©Reuters

Титулованный российский теннисист Евгений Кафельников высказался о роли Казахстана в победе Елены Рыбакиной на "Уимблдоне" , сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Готовый к "использованию продукт" перекупить у производителя - много ума не нужно, особенно если есть "как у дурака махорки"! Могу порекомендовать Казахстану дюжину талантов от 10 до 12 лет, у которых нет средств на развитие. Сразу все встанет на свои места", - написал Кафельников в своем Twitter.

Поставлена точка в споре между Россией и Казахстаном за победу Рыбакиной на "Уимблдоне"

Напомним, что Рыбакина в минувшую субботу в финале "Уимблдона" победила Онс Жабер из Туниса со счетом 3:6, 6:2, 6:2. Рыбакина сменила спортивное гражданство в 2018 году.

Добавим, что Кафельников первым из россиян побеждал на турнирах "Большого шлема" и становился Олимпийским чемпионом, а также обладателем Кубка Дэвиса. 

 

 

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Уимблдон

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