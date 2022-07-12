Рыбакина ответила Кафельникову о роли Казахстана в победе на "Уимблдоне"

Елена Рыбакина ответила титулованному российскому теннисисту Евгению Кафельникову по поводу роли Казахстана в ее победе на "Уимблдоне", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В частности, Кафельников заявил, что Казахстан просто "перекупил" у производителя, то есть России (теннисистка до 2018 года представляла РФ), готовый к "использованию продукт".

Однако Рыбакина не согласилась с его позицией: "В первую очередь, я была юниором. Назвать "готовым продуктом" невозможно, потому что переход из юниоров во взрослую профессиональную карьеру очень сложный, и помимо того, что у тебя должна быть хорошая команда вокруг. И далеко не у каждого получается продолжать карьеру на профессиональном уровне, о добиваются каких-то вершин - единицы. Мне в этом плане очень повезло. Поэтому, с такой фразе я не совсем согласна", - сказала Рыбакина на пресс-конференции в Нур-Султане.

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Напомним, Рыбакина впервые в карьере выиграла турнир "Большого шлема". Победа на "Уимблдоне" стала для нее третьим титулом и первым с 2020-го. За победу казахстанка заработала два миллиона фунтов (2,4 миллиона долларов).