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Елена Рыбакина показала казахстанский паспорт

Елена Рыбакина показала казахстанский паспорт
©Vesti.kz

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина поставила точку в вопросе о своем гражданстве, сообщают Vesti.kz.

Спекуляции на эту тему начались сразу после ее победы на "Уимблдоне". В 2018 году Рыбакина, уроженка Москвы, сменила гражданство на казахстанское. Ее сенсационный триумф на турнире "Большого шлема" в России восприняли как успех своей спортсменки, посчитав, что Казахстан "перекупил" ее. Тогда как именно в Казахстане Рыбакина состоялась как спортсменка.

Прилетев в Нур-Султан после "Уимблдона", Рыбакина провела пресс-конференцию в Нур-Султане. Корреспондент Vesti.kz попросил теннисистку окончательно разъяснить вопрос и показать казахстанский паспорт.

Фото: Vesti.kz

Отметим, что сегодня Рыбакина встретится в столице со своими болельщиками. Она состоится в 18:00 возле Национального теннисного центра. 

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Уимблдон Россия

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