"Мы больше не были вместе". Соболенко высказалась о смерти возлюбленного

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 11:30
©IG/sabalenka_aryna

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко впервые публично прокомментировала смерть своего возлюбленного. 42-летнего хоккеиста и тренера Константина Кольцова не стало 18 марта, сообщают Vesti.kz.

Соболенко прервала молчание в соцсетях, выложив в Instagram текстовую Storie:

"Смерть Кости - немыслимая трагедия, и хотя мы больше не были вместе, мое сердце разбито. Пожалуйста, уважайте мою личную жизнь и личную жизнь его семьи в это трудное время", - написала победительница двух турниров "Большого шлема" в одиночном разряде.

Напомним, что Кольцов погиб в Майами, как раз там же, где в настоящее время проводится крупный турнир Miami Open с участием 25-летней Арины. Сначала сообщалось, что известный хоккеист погиб в ДТП, позже появилась информация об оторвавшемся тромбе, а затем в СМИ выложили подробности, указывающие на самоубийство Константина (спрыгнул с балкона).

После того, как об этом стало известно общественности, появились новости, что Соболенко снимется с турнира. Но затем эта информация была опровергнута и белоруска осталась в Майами. Теперь она проведет свой матч на турнире в пятницу, 22 марта, против своей подруги из Испании Паулы Бадосы.

Метки:
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