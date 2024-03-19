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Новости спорта Теннис WTA
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Соболенко приняла решение после смерти бойфренда

Соболенко приняла решение после смерти бойфренда
©WTA

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко снимется с турнира серии "Мастерс" в Майами, сообщают Vesti.kz.

По информации Tennis365, 25-летняя теннисистка исключена из официального расписания тренировок, а сообщения о ее участии в соцсетях были удалены.

Ранее стало известно, что тренер "Салавата Юлаева" Константин Кольцов, который встречался с Соболенко, скончался 18 марта в Майами, куда прилетел поддержать свою девушку.

Кольцов выступал за "Салават Юлаев" с 2006 по 2012 год, в 2008 году он выиграл чемпионат России, а в 2011 году - Кубок Гагарина. С июня 2022 года Кольцов работал ассистентом главного тренера "Салавата Юлаева".

Добавим, что с турнира в Майами снялась и британская теннисистка Эмма Радукану. Чемпионка US Open-2021 пропустит соревнования из-за травмы поясницы.

Действующей победительницей турнира в Майами является чешская теннисистка Петра Квитова. В финале прошлого розыгрыша соревнований она одержала победу над казахстанкой Еленой Рыбакиной со счетом 7:6 (16:14), 6:2.

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Метки:
теннис WTA Утраты

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