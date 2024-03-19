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Новости спорта Теннис WTA
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Соболенко приняла решение по турниру в Майами после смерти возлюбленного

Соболенко приняла решение по турниру в Майами после смерти возлюбленного
©instagram.com/sabalenka_aryna/

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, дважды побеждавшая на турнирах "Большого шлема", примет участие в турнире WTA-1000 в Майами (США), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Tennis Channel. Отмечается, что во время соревнований она откажется от интервью и пресс-конференций.

Напомним, что сегодня, 19 марта, появилась новость о смерти ее бойфренда 42-летнего Константина Кольцова, известного по тренерской работе с уфимским "Салаватом Юлаевым". Сообщалось, что причиной смерти бывшего хоккеиста стал суицид.

Ранее Соболенко неудачно выступила на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), где не смогла преодолеть стадию 1/8 финала, уступив со счетом 3:6, 6:3, 2:6 американке Эмме Наварро (23), занимающей 23-е место в рейтинге WTA.

Отметим, что ранее сообщалось об отказе Соболенко от участия на турнире в Майами.

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Метки:
Беларусь WTA Утраты

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