|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Континентальная Хоккейная Лига 2012/13
|Атлант Мт
|
2
|
|
|Континентальная Хоккейная Лига 2013/14
|Атлант Мт
|
2
|
0+1
|
|17 (28)
|Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2013/14
|Беларусь
|
1
|
|
|3 (8)
|Континентальная Хоккейная Лига 2014/15
|Ак Барс
|
1
|
|
|1 (14)
|Континентальная Хоккейная Лига 2014/15
|Атлант Мт
|
1
|
|
|9 (14)
|Континентальная Хоккейная Лига 2015/16
|Динамо Мн
|
1
|
|
|9 (14)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим