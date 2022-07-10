Казахстанка Рыбакина не сдержала слез после сенсации на "Уимблдоне"

©Reuters
Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 01:06

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после сенсационной победы в финале "Уимблдона" не сдержала эмоций на пресс-конференции, передает корреспондент Vesti.kz.

23-летняя Рыбакина сенсационно обыграла второго номера мирового рейтинга Онс Жабер из Туниса, а во время ответов на вопросы - расплакалась.

"Они бы очень гордились" 😊", - цитирует спортсменку пресс-служба "Уимблдона", которая рассказала, как ее родители отреагируют на то, что она станет чемпионкой Уимблдона.

Добавим, ранее спортсменку поздравили Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, боксер-профессионал Геннадий Головкин и боец UFC Шавкат Рахмонов.

Также стали известны призовые Рыбакиной, а известный российский комментатор Василий Уткин отреагировал на сенсационную победу теннисистки.

Казахстанка Рыбакина высказалась о сенсационной победе на "Уимблдоне"

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Уимблдон

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