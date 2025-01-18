Камбэк с 0:3 определил соперницу Рыбакиной на Australian Open

Определилась следующая соперница Елены Рыбакиной (№7) по матчу 1/8 финала на Открытом чемпионате Австралии по теннису, передают Vesti.kz.

На этой стадии казахстанка сыграет с американкой Мэдисон Киз (№14), которая в 1/16 финала прошла свою скандальную соотечественницу Даниэль Коллинз (№11). Последняя устроила провокационное шоу во время матча второго круга.

Киз победила со счетом 6:4, 6:4. При этом во втором сете уступала 0:3, но сотворила камбэк и вырвала победу, не позволив Коллинз перевернуть ход игры.

Соперницы провели на корте 1 час и 21 минуту. Киз сделала три эйса и совершила две двойные ошибки, Коллинз отметилась одной подачей навылет при двух двойных ошибках. Матч Рыбакина - Киз состоится 20 января.

Казахстанская теннисистка на предыдущей стадии обыграла украинку Даяну Ястремскую (№33) и поднялась в мировом рейтинге.

Australian Open-2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой турнира в одиночном разряде является первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко.