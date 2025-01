Скандал на Australian Open: теннисистка устроила провокационное шоу

11-я ракетка мира из США Даниэль Коллинз провоцировала болельщиков во время матча второго круга Australian Open с хозяйкой корта Дестани Айявой (№195), передают Vesti.kz.

Коллинз победила со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:2.

Соперницы провели на корте 2 часа и 24 минуты. Коллинз отметилась шестью эйсами и 12 двойными ошибками, тогда как Айява выполнила пять подач навылет при трех двойных ошибках.

В ходе игры американка несколько раз приставляла ладонь к уху и отправляла поцелуи, чем вызвала негодование со стороны трибун. А после игры она поцеловала свою ладонь и ударила себя по пятой точке.

В третьем круге, 18 января, Коллинз сыграет с соотечественницей Мэдисон Киз, занимающей 14-е место в мировом рейтинге.

Danielle Collins gets booed after riling up the Aussie crowd. #AusOpen



Oh my god. pic.twitter.com/jBLFef0x3F