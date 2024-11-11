"Известен сумасбродством". В США оценили неожиданный выбор Рыбакиной

Американский журналист и эксперт Бен Ротенберг прокомментировал сотрудничество казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной с новым тренером из Хорватии Гораном Иванишевичем, передают Vesti.kz.

В сентябре Рыбакина объявила о прекращении сотрудничества с другим хорватским специалистом Стефано Вуковым, с которым она проработала пять лет.

"Я не ожидал такого выбора от Рыбакиной, особенно потому, что Иванишевич ранее работал только в мужском туре ATP. Но я думаю, что это очень интригующий выбор. Иванишевич известен своей расслабленностью и сумасбродством, и я думаю, что это очень интересный выбор для Рыбакиной и явное отличие от Стефано Вукова, который имел репутацию человека негативного и властного. Иванишевич - отличный тренер, в первую очередь, по подаче, что могло бы помочь Рыбакиной еще больше проявить одну из своих сильных сторон. Но еще больше он известен своим позитивным и расслабляющим влиянием на игроков, что может помочь Елене чувствовать себя более комфортно в туре", - рассказал Ротенберг в интервью Sport+.

По мнению Бена, Иванишевичу придется приспосабливаться, ведь он не работал в женском туре. Кроме того он отметил сильное влияние предыдущего тренера на Рыбакину.

"Я не знаю сложнее ли WTA, но это во многом другая теннисная культура, чем в ATP, так что Горану придется приспосабливаться. Игроки могут сильно отличаться в социальном и эмоциональном плане от мужской команды, поэтому ему придется скорректировать то, как он справляется с этим и как реагирует, например, на проигрыши. Но он умный парень и уже давно в туре, так что для него не должно быть ничего трудного в том, чтобы приспособиться. Тренеры могут оказывать невероятное влияние на игрока, и я думаю, что влияние Стефано Вукова на Рыбакину было самым сильным. Казалось, что он постоянно нависал над ней, как темная туча", - заметил Ротенберг.

Также американский журналист оценил шансы Рыбакиной стать первой ракеткой мира.

"Я думаю, что в первую очередь для Рыбакиной важно сохранить здоровье на протяжении всего сезона. Надеюсь, что наличие более позитивной энергии в ее команде может помочь этому, но также мы надеемся, что ее новая команда сможет сделать акцент на этом аспекте и улучшить его", - резюмировал он.

Сколько заработала Рыбакина на заключительном турнире сезона

Напомним, Рыбакина неудачно выступила на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Проиграла итальянке Жасмин Паолини и китаянке Циньвэнь Чжэн, а также победила Арину Соболенко, не сумев выйти в плей-офф и заняв четвертое место в "Фиолетовой группе". Это отразилось на ее месте в мировом рейтинге.