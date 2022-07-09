Главные моменты финала, или как Рыбакина сенсационно выиграла "Уимблдон"

©Reuters
Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 22:12

Представляем вашему вниманию хайлайты сенсационной победы Елены Рыбакиной в финале на "Уимблдоне".

Как сообщают Vesti.kz, 23-летняя казахстанка обыграла второго номера мирового рейтинга Онс Жабер из Туниса, а затем высказалась о победном матче.

Рыбакину поздравил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Также стали известны призовые, которые получит казахстанка.

История и сенсация! Казахстанка Рыбакина выиграла "Уимблдон"

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Метки:
Уимблдон Рыбакина Елена WTA Казахстан

Теннис WTA
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Сегодня 22:12
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