Финал Australian Open-2026: когда и с кем сыграет Рыбакина

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№5) пробилась в финал Australian Open-2026, передают Vesti.kz.

В полуфинале казахстанка обыграла американку Джессику Пегулу (№6). Исход встречи решился на тай-брейке.

Третий финал "Большого шлема" в карьере

Таким образом, Рыбакина третий раз в карьере вышла в финал турниров серии "Большого шлема". На Уимблдоне-2022 она стала чемпионкой, а на Открытом чемпионате Австралии-2023 уступила Арине Соболенко, с которой снова встретится в решающем матче нынешнего розыгрыша Australian Open.

Первая ракетка мира из Беларуси одержала уверенную победу над украинкой Элиной Свитолиной (№12 WTA) в другом полуфинале.

Финал Australian Open-2026

Женский финал первого в сезоне турнира серии "Большого шлема" между Рыбакиной и Соболенко пройдёт 31 января в Мельбурне и стартует в 13:30 по времени Астаны.

Призовой фонд и рейтинговые очки

Общий призовой фонд Australian Open-2026 составляет 74,9 миллиона долларов, а победительница одиночного разряда получит 2 793 365 долларов и 2000 рейтинговых очков WTA.

Добавим, что действующая чемпионка турнира, американка Мэдисон Киз, занимающая девятое место в рейтинге WTA, уже завершила своё выступление в нынешнем розыгрыше Australian Open.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!