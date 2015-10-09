Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
WTA
Сегодня 18:49
 

"Мисс Терминатор наносит удар": Рыбакиной дали оценку после выхода в финал AO

Популярный аккаунт в социальной сети X The Tennis Letter прокомментировал выход казахстанки Елены Рыбакиной (№5) в финал Australian Open-2026, передают Vesti.kz.

В полуфинале она победила американку Джессику Пегулу (№6).

Рыбакина — Джессика Пегула 6:3, 7:6.

Елена вышла в свой второй финал Открытого чемпионата Австралии.

Она занервничала, пытаясь завершить сет, и в итоге ей пришлось отыграть два сетбола.

Это ее первый финал турнира "Большого шлема" с Открытого чемпионата Австралии 2023 года.

12 выигранных сетов, 0 проигранных сетов — так она дошла до финала.

Нет слов, чтобы описать, насколько она хороша с конца 2025 года.

Выиграла 19 из последних 20 матчей.

9-я подряд победа в матчах с игроками из топ-10... включая Швёнтек и Соболенко.

✅3-й финал турнира "Большого шлема".
✅33-я победа над игроком из топ-10.

Мисс Терминатор снова наносит удар, — пишет источник.

В финале Рыбакина встретится с первой ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко, которая в другом полуфинале победила украинку Элину Свитолину (№12). Решающий матч состоится 31 января.

Общий призовой фонд турнира составляет 74,9 миллиона долларов, а победительница одиночного разряда получит 2 793 365 долларов и 2000 рейтинговых очков WTA.

Действующая чемпионка турнира, американка Мэдисон Киз, занимающая девятое место в рейтинге WTA, уже завершила своё выступление в нынешнем розыгрыше Australian Open.

Рыбакина крушит всех на Australian Open: она вернулась в топ-3, но проблемы перед финалом есть

