Рыбакина крушит всех на Australian Open: она вернулась в топ-3, но проблемы перед финалом есть

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№5) вышла в финал Australian Open и продолжает идти без потерь партий в Мельбурне. При этом полуфинальное противостояние с американкой Джессикой Пегулой (№6) получилось самым сложным и нервным для неё. Корреспондент Vesti.kz сделал акцент на самом главном после этого матча.

Рыбакина сломила сопротивление Пегулы ровно за 100 минут - 6:3, 7:6(7). Это был непростой матч, особенно во втором сете, когда Елена могла закончить всё в свою пользу намного раньше, но неуступчивая Джессика билась до конца, переведя дело в тай-брейк и даже добравшись до сетболов. Но это был её максимум на сегодня.

Рыбакина обеспечила себе возвращение в топ-3

В апреле прошлого года теннисный мир ужаснулся, когда Рыбакина покинула топ-10 впервые за несколько лет. Тогда у неё был спад, тренерская чехарда, она никак не могла найти свою игру. Но то, что она демонстрирует в последние месяцы, после воссоединения со Стефано Вуковым, возвращает ей пиковую форму, о чём свидетельствует доминирующая победа на WTA Finals в ноябре и выход в первый финал на "Большом шлеме" за три года.

Эта победа над Пегулой возвращает лучшую теннисистку Казахстана в топ-3 мирового рейтинга. Уже в понедельник, 2 февраля, она официально станет третьей после Арины Соболенко (№1) и Иги Швёнтек (№2). И ситуация уже никак не изменится, вне зависимости от результата финальной игры.

У Пегулы кризис в битве с Рыбакиной: что было сегодня?

Американка не может обыграть свою казахстанскую соперницу с 2023 года. Это уже третье подряд поражение Пегулы от Рыбакиной. Теперь в счёте личных встреч Елена вышла вперёд - 4:3.

Пегула тоже шла без потерь сета вплоть до полуфинала, однако в игре с Рыбакиной ей не удалось навязать свою тактику. Было ощущение, что Джессика с самого начала вышла на корт сама не своя, проиграв шесть очков подряд и уступая 0:3 спустя несколько минут. При счёте 4:1 Елена не реализовала двойной брейк-поинт, это к тому, что для неё в первом сете всё могло сложиться ещё легче.

Чуть больше получаса хватило ей, чтобы оформить 6:3. Удивительно, что она ни разу не подала навылет за весь сет. Такого с ней не было в последних 15 матчах! Но и этому было своё объяснение: процент попадания первым мячом был низкий (48 процентов), при этом после первого и второго мяча она всё равно выигрывала много розыгрышей - 77 и 79 процентов соответственно. Однако на эйсах это сказалось точно.

При 1:1 во втором сете Рыбакина вышла вперёд с брейком, но уже в следующем гейме впервые позволила Пегуле дойти до брейк-поинта и реализовать его - 2:2. Тогда казахстанка трижды подавала вторым мячом, и все эти розыгрыши проиграла. Отсутствие стабильной первой подачи сильно мешало ей. Тем не менее в том же гейме Елене удалось впервые за матч подать навылет.

Затем был очередной брейк в пользу Рыбакиной, а после она взяла гейм на своей подаче - 4:2, впервые сделав два эйса в течение одного гейма. Вроде бы, всё стабилизировалось. При счёте 3:5 на подаче Джессики у Рыбакиной появились первые матчболы - всего их было три. Но ни один из них она не использовала, раз за разом ошибаясь.

Казалось, что ничего страшного, ведь впереди гейм на своей подаче, но и его Елена неожиданно проиграла - 5:5. Затем они вновь обменялись брейками: сначала чужую подачу выиграла казахстанка, после - американка. И впервые за весь турнир(ранее она всё решала исключительно с преимуществом в брейк и более). При счёте 6:5 снова подвела первая подача и успешность игры со второго мяча.

На тай-брейке Рыбакиной удалось незначительно подправить процент первого мяча. Но ситуация всё равно оставалось напряжённой, теннисистки шли на равных. У Пегулы были сетболы и на своей подаче при 6:5, и на приёме при 7:6, но Рыбакина оба раза отыгрывалась. А затем, при 8:7, реализовала свой матчбол.

Это был действительно тяжёлый матч. Ведь если бы Пегула реализовала один из своих сетболов на тай-брейке второй партии, то психологически она бы могла перехватить инициативу. Не исключено, что Елена не смогла бы забыть о тех трёх нереализованных матчболах при 5:3. Но всё закончилось для казахстанки благополучно.

Третий финал на "Большом шлеме" и повторение 2023 года

Для Рыбакиной это третий выход в решающую стадию на турнирах "Большого шлема". На Уимблдоне в 2022 году она выиграла, а на Australian Open в 2023-м уступила в финале Соболенко. Теперь им предстоит вновь оспорить звание чемпионки мельбурнского турнира, как и три года назад.

А вот для Арины это уже восьмой финал на таком уровне и четвёртый подряд на австралийском чемпионате. Пока в финалах у неё четыре победы и три поражения, в Мельбурне - две победы при одной неудаче (в прошлом году проиграла Мэдисон Киз и прервала свою серию в Австралии).

Обе теннисистки подходят к финалу с 12 выигранными сетами подряд на Australian Open. Это будет ещё и повторение финала последнего крупного турнира - WTA Finals, который закончился доминирующей победой казахстанки со счётом 6:3, 7:6(0), а ещё громкими словами Арины о том, что "раз в год и палка стреляет".

Кстати говоря, в личных встречах у Рыбакиной и Соболенко 8:6 в пользу первой ракетки мира из Беларуси.

Напомним, что женский финал Australian Open пройдёт в субботу, 31 января. В тот же день состоится и женский парный финал, где сыграет ещё одна казахстанка. Вместе с сербкойони оспорят титул с бельгийкойи китаянкой. И как тут не вспомнить, что именно казахстанка Рыбакина выбила Мертенс в 1/8 финала одиночного разряда.

Также борьбу продолжает 17-летний казахстанец Зангар Нурланулы, выступающий в одиночном турнире среди юниоров. Завтра, 30 января, он проведёт четвертьфинальный матч против соперника из Гонконга.

