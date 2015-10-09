Рыбакина обыграла шестую ракетку мира и вышла в финал Australian Open

Сегодня, 29 января, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, занимающая пятое место в мировом рейтинге, вышла в финал Australian Open-2026, передают Vesti.kz.

В полуфинале она обыграла американку Джессику Пегулу (№6) — 6:3, 7:6 (9:7).

Теннисистки провели на корте 1 час 42 минуты. Казахстанка сделала шесть эйсов и отыграла без двойных ошибок. Американка, в свою очередь, выполнила две подачи навылет и также обошлась без двойных ошибок.

Ранее Рыбакина и Пегула встречались шесть раз, и их личный счёт был равным — 3:3.

В финале Рыбакина сыграет с первой ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко, которая в другом полуфинале победила украинку Элину Свитолину (№12).

Australian Open-2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет 74,9 миллиона долларов, а победительница одиночного разряда получит 2 793 365 долларов и 2000 рейтинговых очков WTA.

Добавим, что действующая чемпионка турнира, американка Мэдисон Киз, занимающая девятое место в рейтинге WTA, уже завершила своё выступление в нынешнем розыгрыше Australian Open.

