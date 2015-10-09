Определилась первая финалистка Australian Open-2026 с участием Рыбакиной

Первая ракетка мира Арина Соболенко (Беларусь) одержала уверенную победу над украинкой Элиной Свитолиной (№12 WTA) в полуфинале одиночного разряда Australian Open-2026. Белоруска выиграла оба сета со счётом 6:2, 6:3, обеспечив себе место в финале турнира, сообщают Vesti.kz.
Превосходство на корте
Соболенко продемонстрировала полное преимущество на всех стадиях матча: точные подачи, стабильная игра на приёме и уверенные розыгрыши позволили ей контролировать ход встречи с самого начала. Свитолина пыталась сопротивляться, но на ключевых моментах уступила инициативу.
Dominance from the No.1 👏— #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2026
Sabalenka takes the first set 6-2 and is one step closer to another #AusOpen final@wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/f5fnBz97Lu
Второй полуфинал
Во втором полуфинале первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина встретится с Джессикой Пегулой (№6 WTA, США). Поединок стартует в 15:00 по казахстанскому времени, прямая трансляция доступна по ссылке.
Призовой фонд и очки
Australian Open-2026 проходит с 18 января по 1 февраля, общий призовой фонд турнира составляет 74,9 миллиона долларов. Победительница одиночного разряда получит 2 793 365 долларов призовых и 2000 рейтинговых очков WTA.
Действующая чемпионка турнира, американка Мэдисон Киз (№9 WTA), уже завершила своё выступление на текущем розыгрыше.
Рыбакина - Пегула: кто окажется сильнее в битве за финал Australian Open?
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама