Определилась первая финалистка Australian Open-2026 с участием Рыбакиной

Первая ракетка мира Арина Соболенко (Беларусь) одержала уверенную победу над украинкой Элиной Свитолиной (№12 WTA) в полуфинале одиночного разряда Australian Open-2026. Белоруска выиграла оба сета со счётом 6:2, 6:3, обеспечив себе место в финале турнира, сообщают Vesti.kz.

Превосходство на корте

Соболенко продемонстрировала полное преимущество на всех стадиях матча: точные подачи, стабильная игра на приёме и уверенные розыгрыши позволили ей контролировать ход встречи с самого начала. Свитолина пыталась сопротивляться, но на ключевых моментах уступила инициативу.

Второй полуфинал

Во втором полуфинале первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина встретится с Джессикой Пегулой (№6 WTA, США). Поединок стартует в 15:00 по казахстанскому времени, прямая трансляция доступна по ссылке.

Призовой фонд и очки

Australian Open-2026 проходит с 18 января по 1 февраля, общий призовой фонд турнира составляет 74,9 миллиона долларов. Победительница одиночного разряда получит 2 793 365 долларов призовых и 2000 рейтинговых очков WTA.

Действующая чемпионка турнира, американка Мэдисон Киз (№9 WTA), уже завершила своё выступление на текущем розыгрыше.

