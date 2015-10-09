Прямая трансляция матча Рыбакиной за финал Australian Open-2026

Сегодня, 29 января, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5 WTA) проведёт полуфинальный матч в рамках Australian Open-2026, передают Vesti.kz.

Оппоненткой 26-летней теннисистки за право сыграть в решающем поединке станет шестая ракетка мира Джессика Пегула из США.

Встреча соперниц на корте ожидается в 15:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция игры будет доступна по этой ссылке.

Накануне Рыбакина в 1/4-й сенсационно прошла Игу Швёнтек (№2 WTA) из Польши со счётом 7:5, 6:1. Пегула, в свою очередь, пробилась в полуфинал, одержав победу в американском дерби против Аманды Анисимовой (№4 WTA) - 6:2, 7:6 (7:1).

Во втором полуфинале лучшая теннисистка мира Арина Соболенко (Беларусь, №1 WTA) сразится против украинки Элины Свитолины (№12 WTA). Их встреча должна начаться в 13:30 по времени Астаны.

Australian Open-2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет 74,9 миллиона долларов, а победительница соревнований в одиночном разряде получит 2 793 365 долларов призовых и 2000 рейтинговых очков WTA.

Добавим, что действующая чемпионка турнира, американская теннисистка Мэдисон Киз, занимающая 9-е место в рейтинге WTA, уже завершила своё выступление на нынешнем розыгрыше Australian Open.

