Рыбакина высказалась после эпического тай-брейка и выхода в финал AO-2026

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5 WTA) рассказала о своих впечатлениях после выхода в финал Australian Open-2026, передают Vesti.kz.

В полуфинале она победила американку Джессику Пегулу (№6 WTA) со счётом 6:3, 7:6 (9:7).

"Это было очень напряжённо. Пару лет назад у меня здесь был эпический тай-брейк, и я его проиграла — думаю, это был самый долгий женский тай-брейк. Нахлынули воспоминания, понимаете?

Это очень много значит для меня. Большое спасибо, что пришли. Это была тяжёлая борьба. Второй сет был просто эпическим. Я очень рада, что мне удалось выиграть. Джессика отлично играла и боролась до самого конца. Я счастлива, что вышла в финал.

Я горжусь тем, что несмотря на напряжённую ситуацию, оставалась на своём месте и боролась за каждое очко. Матч начался очень хорошо по сравнению с предыдущими встречами. В целом есть много положительных моментов, мне просто нужно немного отдохнуть. Большое спасибо всем за поддержку, надеюсь увидеть вас в субботу", — сказала Рыбакина.