Рыбакина высказалась после эпического тай-брейка и выхода в финал AO-2026

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5 WTA) рассказала о своих впечатлениях после выхода в финал Australian Open-2026, передают Vesti.kz.
В полуфинале она победила американку Джессику Пегулу (№6 WTA) со счётом 6:3, 7:6 (9:7).
Эмоции после напряжённого тай-брейка
"Это было очень напряжённо. Пару лет назад у меня здесь был эпический тай-брейк, и я его проиграла — думаю, это был самый долгий женский тай-брейк. Нахлынули воспоминания, понимаете?
Это очень много значит для меня. Большое спасибо, что пришли. Это была тяжёлая борьба. Второй сет был просто эпическим. Я очень рада, что мне удалось выиграть. Джессика отлично играла и боролась до самого конца. Я счастлива, что вышла в финал.
Я горжусь тем, что несмотря на напряжённую ситуацию, оставалась на своём месте и боролась за каждое очко. Матч начался очень хорошо по сравнению с предыдущими встречами. В целом есть много положительных моментов, мне просто нужно немного отдохнуть. Большое спасибо всем за поддержку, надеюсь увидеть вас в субботу", — сказала Рыбакина.
Финал Australian Open-2026
В финале Рыбакина встретится с первой ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко, которая в другом полуфинале обыграла украинку Элину Свитолину (№12 WTA). Решающий матч состоится 31 января в Мельбурне.
Общий призовой фонд Australian Open-2026 составляет 74,9 миллиона долларов, а победительница одиночного разряда получит 2 793 365 долларов и 2000 рейтинговых очков WTA.
