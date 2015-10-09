Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
WTA
Сегодня 20:45
 

Что пишут о Рыбакиной после её возвращения в топ-3 мирового рейтинга

Елена Рыбакина. ©Vesti.kz/Турар Казангапов

Популярный аккаунт в социальной сети X The Tennis Letter прокомментировал возвращение казахстанки Елены Рыбакиной в топ-3 мирового рейтинга после выхода в финал Australian Open-2026, передают Vesti.kz.

В полуфинале она победила американку Джессику Пегулу (№6) и теперь поднимется с пятого места на третье в рейтинге WTA.

Рыбакина высказалась после эпического тай-брейка и выхода в финал AO-2026

"Елена Рыбакина снова станет третьей ракеткой мира, когда выйдет новый рейтинг.
Более чем заслуженно.
Вверх, выше и ещё выше," — пишет источник.

В финале Рыбакина встретится с первой ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко, которая в другом полуфинале обыграла украинку Элину Свитолину (№12). Решающий матч состоится 31 января.

Общий призовой фонд турнира составляет 74,9 миллиона долларов, а победительница одиночного разряда получит 2 793 365 долларов и 2000 рейтинговых очков WTA.

Рыбакина крушит всех на Australian Open: она вернулась в топ-3, но проблемы перед финалом есть

