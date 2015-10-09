Рыбакина и Соболенко вышли в финал Australian Open и сотворили историю

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№5) и первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко сыграют в финале Australian Open-2026 в Мельбурне, передают Vesti.kz.

Финал Australian Open-2026: когда и с кем сыграет Рыбакина

По данным OptaAce, финал женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии 2026 года между Ариной Соболенко и Еленой Рыбакиной станет первым финалом турнира "Большого шлема" между двумя теннисистками, которые ещё не проиграли ни одного сета, со времен Уимблдона 2008 года, где встретились сёстры Уильямс.

В полуфинале Рыбакина обыграла американку Джессику Пегулу (№6), а Соболенко на этой стадии оказалась сильнее украинки Элины Свитолиной (№12).

Общий призовой фонд турнира составляет 74,9 миллиона долларов, а победительница одиночного разряда получит 2 793 365 долларов призовых и 2000 рейтинговых очков WTA.

Добавим, что действующая чемпионка турнира, американка Мэдисон Киз, занимающая девятое место в рейтинге WTA, уже завершила своё выступление в нынешнем розыгрыше Australian Open.

