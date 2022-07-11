Елена Рыбакина получила орден за победу на "Уимблдоне"

©Reuters
Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 20:08

Казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину наградят орденом за победу на "Уимблдоне", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Рыбакина отказалась от премии, а затем получила еще одно важное письмо.

"Указом Президента за выдающиеся спортивные достижения и вклад в развитие международного сотрудничества спортсмен-инструктор РГКП "Дирекция развития спорта" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Рыбакина Елена Андреевна награждена орденом "Достық" ІІ степени", - говорится в сообщении.

Спортсменка подвела итоги выступления в Великобритании, а также увеличила число подписчиков в социальных сетях.

"Эйсы, камбэки и победа". WTA отметила Рыбакину после триумфа на "Уимблдоне"

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Уимблдон

Теннис WTA
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