Рыбакина отказалась от премии за победу на "Уимблдоне". Подробности

Казахстанка Елена Рыбакина отказалась от премии Федерации тенниса Казахстана за победу в финале "Уимблдона"-2022, сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на вице-президента ФТК Юрия Польского.

Отмечается, что спортсменка хочет пожертвовать средства на благотворительность.

"Мы хотели финансово поощрить Елену, но она отказалась, более того, она хочет долю призовых пожертвовать на благотворительность и поддержку юниоров в Республике Казахстан", - сказал Польский.

Рыбакина в субботу в финале "Уимблдона" победила Онс Жабер из Туниса со счетом 3:6, 6:2, 6:2. Рыбакина сменила спортивное гражданство в 2018 году.