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Рыбакина "взорвала" Instagram: мощно приумножила подписчиков, есть актеры и футболист "Челси"

Рыбакина "взорвала" Instagram: мощно приумножила подписчиков, есть актеры и футболист "Челси"
©"Уимблдон"

После триумфа на "Уимблдоне" популярность казахстанки Елены Рыбакиной вышла на небывало высокий уровень. На данный момент на аккаунт теннисистки в социальной сети Instagram подписано 198 тысяч пользователей. Среди них есть немало известных людей. Корреспондент Vesti.kz отметил звездных фолловеров новоиспеченной чемпионки.

Перед стартом британского турнира на аккаунт лучшей казахстанской теннисистки было подписано порядка 80 тысяч пользователей. Теперь эта цифра увеличилась в более чем два раза, и это все еще не предел, потому что количество подписчиков растет с каждым часом.

Понятное дело, что многие казахстанские спортсмены и публичные личности подписаны на одну из ведущих спортсменок страны. Здесь выделяется известный певец Димаш Кудайберген (3,7 миллиона подписчиков), который после победы Рыбакиной в финале "Уимблдона" посвятил этому отдельный пост на своей страничке:

Также за обновлениями Елены в Instagram следят телеведущая Ляйля Султанкызы (3,1 миллиона подписчиков), продюсер Жан Муканов (1,5 миллиона), актриса Гульназ Жоланова (977 тысяч) и другие.

Из спортсменов-соотечественников выделяются тяжелоатлет Илья Ильин (475 тысяч), боксеры Фируза Шарипова (383 тысячи) и Жанкош Тураров (289 тысяч), футзальный вратарь Игита (108 тысяч) и другие атлеты.

Среди зарубежных известных личностей можно отметить американского рэп-исполнителя ScHoolboy Q (3,3 миллиона подписчиков). 

Кроме того, есть взаимная подписка между Рыбакиной и футболистом лондонского "Челси" Рубеном Лофтус-Чиком (1,7 миллиона подписчиков). 26-летний хавбек, на счету которого десять матчей в футболке сборной Англии, на прошлой неделе посетил матчи "Уимблдона". В итоге теперь спортсмены подписаны на обновления друг друга.

Также на Рыбакину подписаны известный турецкий актер и модель Халит Озгюр Сары (1,3 миллиона подписчиков), звезда тик-тока с многомиллионной армией поклонников Джонатан Питер (563 тысячи в Instagram), американский игрок НФЛ Стефон Гилмор и другие.

Отметим, что сама 23-летняя теннисистка подписана лишь на 454 аккаунта. Большинство из них так или иначе имеют непосредственное отношение к теннису.

Ранее мы рассказали, на каком месте Рыбакина оказалась бы в рейтинге при начислении очков за победу на "Уимблдоне".

Фото: Billboard, ФК "Челси"©️

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Метки:
теннис теннис большой Рыбакина Елена WTA Казахстан Уимблдон Челси Ильин Илья Шарипова Фируза Тураров Жанкош

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