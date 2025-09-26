Елена Рыбакина обошла американку и поднялась в топ-3

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№10) вышла на третье место по количеству побед на турнирах WTA в сезоне-2025, передают Vesti.kz.
Казахстанка начала турнир категории WTA 1000 в Пекине (Китай) со второго круга и обыграла американку Кэти Макнэлли (№90).
По данным OptaAce, благодаря этому успеху Рыбакина поднялась на третью строчку по числу побед в текущем году - 43, обогнав Джессику Пегулу (США).
Ига Швёнтек (Польша) - 57
Арина Соболенко (Беларусь) - 56
Елена Рыбакина (Казахстан) - 43
Джессика Пегула (США) - 42
Екатерина Александрова (Россия) - 41
Призовой фонд турнира составляет 8 963 700 долларов США.
