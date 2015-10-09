Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
WTA
Сегодня 17:33
 

Определилась следующая соперница Рыбакиной на престижном турнире

  Комментарии

Определилась следующая соперница Рыбакиной на престижном турнире Елена Рыбакина. Фото: Depositphotos/filedimage©

Стало известно, с кем сыграет казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№10) в третьем круге турнира категории WTA 1000 в Пекине (Китай), передают Vesti.kz.

На этой стадии, 29 сентября, ей будет противостоять немка Ева Лис (№66), которая в упорной борьбе обыграла американку Иву Йович (№37) со счётом 6:3, 4:6, 7:5.

Встреча длилась 2 часа 39 минут. Лис сделала 1 эйс и совершила 10 двойных ошибок, тогда как Йович выполнила 4 подачи навылет и отыграла без двойных ошибок.

Напомним, что Рыбакина начала свой путь со второго круга, победив американку Кэти Макнэлли (№90).

Призовой фонд турнира составляет 8 963 700 долларов США.

